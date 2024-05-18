Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 18 мая: ВС России освободили Старицу в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/spetsoperatsiya-1946909417.html
Спецоперация, 18 мая: ВС России освободили Старицу в Харьковской области
Спецоперация, 18 мая: ВС России освободили Старицу в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
Спецоперация, 18 мая: ВС России освободили Старицу в Харьковской области
Российская группировка "Север" за минувшие сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области и продолжает наступление, сообщило в субботу... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:13
2024-05-18T17:13
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
владимир сальдо
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942614452_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_dfc1a6bb9e3a8122dafc0397794f97df.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" за минувшие сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области и продолжает наступление, сообщило в субботу министерство обороны РФ. За день подразделения "Южной" группировки войск улучшили своё положение по переднему краю, "Центр" - тактическое положение, бойцы групп "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи. Российские авиация и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T немецкого производства и склад безэкипажных катеров. Совокупные потери противника за сутки составили до 1575 солдат, 16 танков и других бронемашин, 29 артиллерийских орудий, 1 РСЗО и 20 военных автомобилей. Успехи ВС РФ в Харьковской области прокомментировал Владимир Зеленский, заявивший в интервью агентству Франс Пресс, что продвижение российских войск в регионе является "лишь первым шагом" в новом наступлении. По его утверждению, наступление России "может состоять из нескольких волн". По его словам, "первая волна" была именно в Харьковской области. По данным Зеленского, Украина в настоящее время располагает лишь 25% от необходимой ей ПВО, а для предотвращения превосходства России в воздухе Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов. Агентство отмечает, что Зеленский сделал "редкое признание", заявив, что украинской армии нужно больше людей для ротации и поднятия морального духа. По его словам, "большое количество бригад пустует". Трофейный эстонский роботВ некоторых интернет-СМИ появились фото взятой российскими бойцами в зоне СВО в качестве трофея роботизированной платформы THeMIS эстонского производителя Milrem Robotics. Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил РИА Новости, что ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея – высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS производства Эстонии, в случае подтверждения, захватившие робота российские бойцы могут получить награду в 2 миллиона рублей. По его словам, в ближайшее время ЦАСТ начнёт консультации с военным ведомством по данному вопросу. Говоря о причине, почему премия была объявлена именно за эту машину, Пухов пояснял, что THeMIS является "одной из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации", назвав данную платформу "будущим войны".Украинские удары по РоссииВСУ ударили из РСЗО HIMARS по городу Скадовск Херсонской области. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо, 12 человек пострадали, один из них был госпитализирован. В городе работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются. Кроме того, российские системы ПВО в субботу уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также один беспилотник над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942614452_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_c28db816f52345513c74d44d04d46f7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, россия, владимир сальдо, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Сальдо, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Спецоперация, 18 мая: ВС России освободили Старицу в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" за минувшие сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области и продолжает наступление, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
За день подразделения "Южной" группировки войск улучшили своё положение по переднему краю, "Центр" - тактическое положение, бойцы групп "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи.
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
"Украли участок фронта". На Украине ищут виноватых в харьковской катастрофе
17 мая, 08:00
Российские авиация и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T немецкого производства и склад безэкипажных катеров.
Совокупные потери противника за сутки составили до 1575 солдат, 16 танков и других бронемашин, 29 артиллерийских орудий, 1 РСЗО и 20 военных автомобилей.
Успехи ВС РФ в Харьковской области прокомментировал Владимир Зеленский, заявивший в интервью агентству Франс Пресс, что продвижение российских войск в регионе является "лишь первым шагом" в новом наступлении.
По его утверждению, наступление России "может состоять из нескольких волн". По его словам, "первая волна" была именно в Харьковской области.
По данным Зеленского, Украина в настоящее время располагает лишь 25% от необходимой ей ПВО, а для предотвращения превосходства России в воздухе Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов.
Агентство отмечает, что Зеленский сделал "редкое признание", заявив, что украинской армии нужно больше людей для ротации и поднятия морального духа. По его словам, "большое количество бригад пустует".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00

Трофейный эстонский робот

В некоторых интернет-СМИ появились фото взятой российскими бойцами в зоне СВО в качестве трофея роботизированной платформы THeMIS эстонского производителя Milrem Robotics.
Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил РИА Новости, что ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея – высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS производства Эстонии, в случае подтверждения, захватившие робота российские бойцы могут получить награду в 2 миллиона рублей.
По его словам, в ближайшее время ЦАСТ начнёт консультации с военным ведомством по данному вопросу.
Говоря о причине, почему премия была объявлена именно за эту машину, Пухов пояснял, что THeMIS является "одной из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации", назвав данную платформу "будущим войны".

Украинские удары по России

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по городу Скадовск Херсонской области. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо, 12 человек пострадали, один из них был госпитализирован. В городе работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Кроме того, российские системы ПВО в субботу уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также один беспилотник над Белгородской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияВладимир СальдоХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала