https://ria.ru/20240518/spetsoperatsiya-1946909417.html

Спецоперация, 18 мая: ВС России освободили Старицу в Харьковской области

Спецоперация, 18 мая: ВС России освободили Старицу в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024

Спецоперация, 18 мая: ВС России освободили Старицу в Харьковской области

Российская группировка "Север" за минувшие сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области и продолжает наступление, сообщило в субботу... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T17:13

2024-05-18T17:13

2024-05-18T17:13

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владимир сальдо

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" за минувшие сутки освободила населённый пункт Старица в Харьковской области и продолжает наступление, сообщило в субботу министерство обороны РФ. За день подразделения "Южной" группировки войск улучшили своё положение по переднему краю, "Центр" - тактическое положение, бойцы групп "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи. Российские авиация и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T немецкого производства и склад безэкипажных катеров. Совокупные потери противника за сутки составили до 1575 солдат, 16 танков и других бронемашин, 29 артиллерийских орудий, 1 РСЗО и 20 военных автомобилей. Успехи ВС РФ в Харьковской области прокомментировал Владимир Зеленский, заявивший в интервью агентству Франс Пресс, что продвижение российских войск в регионе является "лишь первым шагом" в новом наступлении. По его утверждению, наступление России "может состоять из нескольких волн". По его словам, "первая волна" была именно в Харьковской области. По данным Зеленского, Украина в настоящее время располагает лишь 25% от необходимой ей ПВО, а для предотвращения превосходства России в воздухе Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов. Агентство отмечает, что Зеленский сделал "редкое признание", заявив, что украинской армии нужно больше людей для ротации и поднятия морального духа. По его словам, "большое количество бригад пустует". Трофейный эстонский роботВ некоторых интернет-СМИ появились фото взятой российскими бойцами в зоне СВО в качестве трофея роботизированной платформы THeMIS эстонского производителя Milrem Robotics. Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил РИА Новости, что ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея – высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS производства Эстонии, в случае подтверждения, захватившие робота российские бойцы могут получить награду в 2 миллиона рублей. По его словам, в ближайшее время ЦАСТ начнёт консультации с военным ведомством по данному вопросу. Говоря о причине, почему премия была объявлена именно за эту машину, Пухов пояснял, что THeMIS является "одной из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации", назвав данную платформу "будущим войны".Украинские удары по РоссииВСУ ударили из РСЗО HIMARS по городу Скадовск Херсонской области. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо, 12 человек пострадали, один из них был госпитализирован. В городе работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются. Кроме того, российские системы ПВО в субботу уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также один беспилотник над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир зеленский, россия, владимир сальдо, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире