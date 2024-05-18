https://ria.ru/20240518/spetsoperatsiya-1946869409.html

ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре

ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре - РИА Новости, 18.05.2024

ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре

Два украинских безэкипажных катера уничтожены в западной части Черного моря и на реке Днепр за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:30

2024-05-18T13:30

2024-05-18T13:34

черное море

днепр (город)

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два украинских безэкипажных катера уничтожены в западной части Черного моря и на реке Днепр за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. "В западной части Черного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

черное море

днепр (город)

россия

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черное море, днепр (город), россия, вооруженные силы украины, безопасность