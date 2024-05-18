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ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре
ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре - РИА Новости, 18.05.2024
ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре
Два украинских безэкипажных катера уничтожены в западной части Черного моря и на реке Днепр за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:30
2024-05-18T13:30
2024-05-18T13:34
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безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два украинских безэкипажных катера уничтожены в западной части Черного моря и на реке Днепр за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. "В западной части Черного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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черное море, днепр (город), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Черное море, Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре
МО: ВС РФ уничтожили 2 безэкипажных катера в акватории Черного моря и на Днепре