Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 18.05.2024 (обновлено: 13:34 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/spetsoperatsiya-1946869409.html
ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре
ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре - РИА Новости, 18.05.2024
ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре
Два украинских безэкипажных катера уничтожены в западной части Черного моря и на реке Днепр за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:30
2024-05-18T13:34
черное море
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588475_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_59d67d4618772b96f37189a841f8e63e.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два украинских безэкипажных катера уничтожены в западной части Черного моря и на реке Днепр за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. "В западной части Черного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
черное море
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588475_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0078e8e86430a24ff7bc40dc398895b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, днепр (город), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Черное море, Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВС России уничтожили два катера в западной части Черного моря и на Днепре

МО: ВС РФ уничтожили 2 безэкипажных катера в акватории Черного моря и на Днепре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря
Многоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два украинских безэкипажных катера уничтожены в западной части Черного моря и на реке Днепр за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"В западной части Черного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Спасения нет". Кто устроил ловушку для украинцев
16 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореДнепр (город)РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала