Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 18.05.2024 (обновлено: 13:24 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/spetsoperatsiya-1946868706.html
Киев потерял до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр"
Киев потерял до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 18.05.2024
Киев потерял до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, два танка, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:23
2024-05-18T13:24
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2ef93bb34a53f717c8a9736dbf56e31.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, два танка, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемую гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубицу "Мста-Б", сообщило в субботу Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b40d7d6de5a2872a4fba34ff60e84b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Безопасность
Киев потерял до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр"

МО: Киев потерял до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, два танка, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемую гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубицу "Мста-Б", сообщило в субботу Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала