https://ria.ru/20240518/spetsoperatsiya-1946868706.html

Киев потерял до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр"

Киев потерял до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 18.05.2024

Киев потерял до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, два танка, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:23

2024-05-18T13:23

2024-05-18T13:24

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, два танка, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемую гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубицу "Мста-Б", сообщило в субботу Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, безопасность