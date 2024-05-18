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Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ и заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ и заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 18.05.2024
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ и заняла более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку, потери противника... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:19
2024-05-18T13:19
2024-05-18T13:20
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку, потери противника составили до 270 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики."ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ и заняла более выгодные рубежи
МО РФ: группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ и заняла выгодные рубежи