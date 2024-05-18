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Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ и заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ и заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 18.05.2024

Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ и заняла более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку, потери противника... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:19

2024-05-18T13:19

2024-05-18T13:20

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку, потери противника составили до 270 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики."ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - добавили в Минобороны РФ.

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность