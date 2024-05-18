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Стратегический выбор подтвержден

Стратегический выбор подтвержден - РИА Новости, 18.05.2024

Стратегический выбор подтвержден

Оценка завершившегося визита Владимира Путина в Китай выражается в максимально широком спектре мнений — от "никаких прорывов и ни о чем не договорились" до... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:00

2024-05-18T08:00

2024-05-18T08:01

аналитика

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

в мире

политика

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Оценка завершившегося визита Владимира Путина в Китай выражается в максимально широком спектре мнений — от "никаких прорывов и ни о чем не договорились" до "впечатляющая демонстрация единства Москвы и Пекина в противостоянии Западу". Однако от государственного визита и не стоило ждать каких-то сенсаций и громких заявлений — его смысл был совсем в другом.Россия и Китай подтвердили, что одинаково оценивают происходящие в мире процессы, то есть являются идейными союзниками. Как сказано в совместном заявлении, где наши страны названы "независимыми центрами формирующегося многополярного мира":"Стороны отмечают нарастающую динамику происходящих глобальных перемен, укрепление позиций и рост реальных возможностей государств Глобального Юга и региональных стран-лидеров. Все отчетливее проступают контуры полицентричного мироустройства. Такие объективные факторы ускоряют перераспределение потенциала, ресурсов и перспектив развития в пользу государств с формирующимися рынками и развивающихся стран, способствуют демократизации международных отношений и международной справедливости. Вместе с тем государства, привыкшие мыслить согласно логике гегемонизма и политики силы, стремятся подорвать общепризнанный мировой порядок, основанный на международном праве, подменить его "порядком, основанным на правилах".То есть имеется общая тенденция к многополярности (она же полицентричность), и есть противящиеся ей силы гегемонизма — неназванного, но легко узнаваемого атлантического Запада, чьему диктату и давлению Россия и Китай не намерены поддаваться. Да, у Москвы и Пекина сейчас разные тактики в отношениях с Западом, но понимание тенденций мировых процессов и даже стратегические цели у них общие. И это не просто о многом говорит — это принципиально важно.Стратегическое видение будущего у Путина и Си похоже, и они едины в понимании огромной роли отношений двух стран как для их развития, так и для построения нового миропорядка. Именно поэтому для Запада так важно осложнить российско-китайские отношения — с помощью санкций и давления на китайскую экономику, очень сильно завязанную на Запад (и созданные англосаксами мировую финансовую и логистическую системы). Это давление действительно привело к целому ряду трудностей в российско-китайской торговле и банковских операциях, но оно не способно заставить Китай отказаться от укрепления связей с Россией и уже тем более принудить его изменить общую стратегию. Перед Китаем бесполезно ставить вопрос "выбирайте между поддержкой России и сохранением нормальной торговли с Западом", потому что Си Цзиньпин понимает, что это примитивный блеф и фальшивый выбор: даже если бы Китай вдруг решил поменять стратегию и отказаться от стратегического альянса с Россией (или присоединился к давлению на нашу страну), Запад все равно продолжил бы курс на экономический развод с Китаем и его военное и стратегическое сдерживание.То есть у Китая просто нет выбора. Хотя он, естественно, хочет максимально затянуть процесс развода с Западом, который, на самом деле, тоже вовсе не заинтересован в быстром разрыве с Поднебесной, да и не способен на это (а Европа так и вовсе пытается противиться этому). Естественно, что для игры с Западом Китай (то есть его банки и предприятия, торгующие с Западом) вынужден формально соблюдать западные санкции против России, а выстраивание альтернативных финансовых механизмов для российско-китайской торговли идет медленнее, чем необходимо. Но все это решаемые проблемы — при наличии общего понимания значения двух стран друг для друга. А оно есть. Неслучайно в начале встречи с Путиным Си Цзиньпин подчеркнул значение их личных контактов: "Позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста китайско-российских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения".Подчеркивание необходимости беречь динамику развития отношений двух стран как раз и означает, что в Пекине настроены не просто отбить американскую атаку на наши связи, но и делают ставку на их развитие. Потому что уверены как в правильности собственного выбора в пользу стратегического сближения с Россией, так и в настрое Владимира Путина.Неудивительно поэтому, что президент говорил в Пекине о том, что чувствует себя как дома, а напомнив слова песни, написанной три четверти века назад (после первого визита Мао в Москву) — "Русский с китайцем — братья навек", — заявил, что уверен, что именно в таком братском духе мы продолжим укреплять гармоничное российско-китайское партнерство. В той песне, кстати, пелось и о том, что "мы не боимся военной грозы". И она была написана как раз перед началом корейской войны, в которой русские с китайцами вместе сдерживали рвущуюся на север, к границам наших стран, американскую армию.

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире, политика