https://ria.ru/20240518/sotrudnichestvo-1946864844.html

РЭЦ и Амурская область выводят сотрудничество на новый уровень

РЭЦ и Амурская область выводят сотрудничество на новый уровень - РИА Новости, 18.05.2024

РЭЦ и Амурская область выводят сотрудничество на новый уровень

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и правительство Амурской области 18 мая на площадке Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине заключили соглашение о... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:40

2024-05-18T12:40

2024-05-18T12:40

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и правительство Амурской области 18 мая на площадке Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает РЭЦ."Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали документ, который направлен на поддержку и обеспечение комфортных условий для роста потенциальных и действующих экспортеров, а также усиление их конкурентоспособности на внешних рынках", - говорится в сообщении.Так, в рамках соглашения РЭЦ и Амурская область планируют усилить взаимодействие в цифровой среде путем интеграции регионального информационного портала поддержки экспорта и цифровой платформы "Мой экспорт", для того чтобы компании региона могли в одной точке иметь доступ ко всем доступным им мерам поддержки."Российский экспортный центр уделяет особое внимание вопросам регионального развития, так как экспортный потенциал нашей страны – это потенциал каждого отдельно взятого региона. Чтобы его реализовать, важно, чтобы компания из любой точки страны могла быстро и удобно находить нужную меру поддержки федерального или регионального уровня. На это и нацелено наше соглашение с Амурской областью", – отметила Никишина."Для Амурской области с ее уникальным географическим положением развитие экспортного потенциала имеет большое значение. К 2030 году планируем увеличить экспорт в 4,7 раза. Амурские компании предлагают конкурентоспособные и востребованные продукты, и государственная поддержка способна дать им дополнительные ресурсы для того, чтобы добиться успеха на мировом рынке. Нашим основным торговым партнером является Китай, поэтому очень значимо, что соглашение с Российским экспортным центром мы подписываем на Российско-Китайском ЭКСПО. Уверен, что наше сотрудничество поможет развить экспортную инфраструктуру региона", – сказал в свою очередь Орлов.Напомним, на площадке Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине РЭЦ проводит второй фестиваль-ярмарку "Сделано в России" и многоотраслевую бизнес-миссию. Всего более 90 российских компаний при поддержке РЭЦ ищут здесь новых партнеров и покупателей.FESCO – генеральный партнер имиджевого стенда "Сделано в России".Официальным партнером ярмарки выступает ведущий производитель игристых и тихих вин России "Абрау-Дюрсо".

https://ria.ru/20240517/podderzhka-1946709607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)