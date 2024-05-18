https://ria.ru/20240518/sorevnovaniya-1946855288.html

Бойцы СВО участвуют в соревновании по стрельбе под Екатеринбургом

Бойцы СВО участвуют в соревновании по стрельбе под Екатеринбургом - РИА Новости, 18.05.2024

Бойцы СВО участвуют в соревновании по стрельбе под Екатеринбургом

Участники специальной военной операции принимают участие во всеармейском соревновании по армейской тактической стрельбе на Кубок министра обороны РФ "Вызов",... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:16

2024-05-18T11:16

2024-05-18T11:16

безопасность

россия

екатеринбург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции принимают участие во всеармейском соревновании по армейской тактической стрельбе на Кубок министра обороны РФ "Вызов", сообщил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ринат Хусаинов. Цель данного соревнования в первую очередь - обмен опытом. В составе участников имеются военнослужащие, которые прибыли из группировок войск, действующих в зоне специальной военной операции. Они общаются и передают навыки другим участникам из военных округов, высших военных учебных заведений и силовых структур. По его словам, упражнения, которые предстоит выполнить командам, также разработаны с учетом опыта СВО. "Это и борьба с танками в составе мобильных групп, это и действия спецподразделений по уничтожению дронов, применение беспилотных летательных аппаратов. Это и противодействие FPV-дронам, бой в населенном пункте и так далее", - добавил он. Всеармейские соревнования по армейской тактической стрельбе на Кубок министра обороны РФ "Вызов" проходят с 18 по 25 мая на полигоне Свердловский в Екатеринбурге. На первом этапе с 18 по 19 мая принимают участие команды подразделений специального назначения Министерства обороны Российской Федерации, высших военных учебных заведений, Федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел, Росгвардии, Главного управления Федеральной службы исполнения и наказания и представители спортивно-патриотических клубов. Во втором этапе, который пройдет с 21 по 25 мая, сильнейших определят среди 20 команд штурмовых подразделений.

https://ria.ru/20240215/perepodgotovka-1927473498.html

россия

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безопасность, россия, екатеринбург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)