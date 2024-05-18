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Суд в Словакии арестовал стрелявшего в Фицо
Суд в Словакии арестовал стрелявшего в Фицо - РИА Новости, 18.05.2024
Суд в Словакии арестовал стрелявшего в Фицо
Специализированный уголовный суд Словакии отправил под арест Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на убийство премьер-министра Роберта Фицо, передает новостное РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:54
2024-05-18T15:54
2024-05-18T17:43
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 18 мая — РИА Новости. Специализированный уголовный суд Словакии отправил под арест Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на убийство премьер-министра Роберта Фицо, передает новостное агентство TASR."Мужчину, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьера Роберта Фицо, суд заключил под стражу", — говорится в сообщении.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая в городе Гандлова, что в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов. В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. По последним данным, его состояние стабильно, но все еще серьезно.Стрелявшего задержали на месте. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По сведениям МВД, он был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против прекращения военной помощи Украине. Как утверждают СМИ, перед судебным заседанием Цинтула признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, он более 30 лет хранил на законных основаниях.Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20240517/fitso-1946783118.html
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в мире, словакия, россия, украина, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Россия, Украина, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Суд в Словакии арестовал стрелявшего в Фицо
TASR: суд заключил под стражу мужчину, совершившего покушение на Фицо
БРАТИСЛАВА, 18 мая — РИА Новости.
Специализированный уголовный суд Словакии отправил под арест Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на убийство премьер-министра Роберта Фицо, передает новостное агентство TASR
.
"Мужчину, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьера Роберта Фицо, суд заключил под стражу", — говорится в сообщении.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая в городе Гандлова, что в 190 километрах от Братиславы
. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.
В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. По последним данным, его состояние стабильно, но все еще серьезно.
Стрелявшего задержали на месте. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По сведениям МВД, он был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против прекращения военной помощи Украине.
Как утверждают СМИ, перед судебным заседанием Цинтула признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, он более 30 лет хранил на законных основаниях.
Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.