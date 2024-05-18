https://ria.ru/20240518/sevastopol-1946928968.html

Жителей Севастополя предупредили о тренировках расчетов со стрельбами

Жителей Севастополя предупредили о тренировках расчетов со стрельбами - РИА Новости, 18.05.2024

Жителей Севастополя предупредили о тренировках расчетов со стрельбами

Тренировки расчётов со стрельбами пройдут с Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:18

2024-05-18T20:18

2024-05-18T20:18

севастополь

херсонес

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Тренировки расчётов со стрельбами пройдут с Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия" , - написал Развожаев в своём Telegram–канале. В городе всё спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html

севастополь

херсонес

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севастополь, херсонес, михаил развожаев, безопасность