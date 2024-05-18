https://ria.ru/20240518/sevastopol-1946928968.html
Жителей Севастополя предупредили о тренировках расчетов со стрельбами
Жителей Севастополя предупредили о тренировках расчетов со стрельбами - РИА Новости, 18.05.2024
Жителей Севастополя предупредили о тренировках расчетов со стрельбами
Тренировки расчётов со стрельбами пройдут с Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:18
2024-05-18T20:18
2024-05-18T20:18
севастополь
херсонес
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Тренировки расчётов со стрельбами пройдут с Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия" , - написал Развожаев в своём Telegram–канале. В городе всё спокойно, отметил он.
https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html
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севастополь, херсонес, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Херсонес, Михаил Развожаев, Безопасность
Жителей Севастополя предупредили о тренировках расчетов со стрельбами
Развожаев: в Севастополе пройдут тренировки расчетов со стрельбами