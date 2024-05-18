https://ria.ru/20240518/sberbank-1946839624.html

Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России

Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России - РИА Новости, 18.05.2024

Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России

Сбербанк видит кратный рост клиентов исламского банкинга в России благодаря запущенному в прошлом году эксперименту по внедрению такого вида финансирования,... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:28

2024-05-18T08:28

2024-05-18T08:28

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сбербанк россии

сбер

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Сбербанк видит кратный рост клиентов исламского банкинга в России благодаря запущенному в прошлом году эксперименту по внедрению такого вида финансирования, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Благодаря вниманию государства и развитию эксперимента мы видим кратный рост клиентской базы и продаж продуктов исламского финансирования", - сказал он. В настоящий момент у банка действуют два флагманских офиса плюс одно исламское окно в Уфе, где клиенты могут оформить продукты партнерского финансирования. По его словам, текущий портфель исламского финансирования приближается к миллиарду рублей. Всего реализовано почти 7,5 тысяч сделок с различными продуктами как в розничном, так и в корпоративном сегментах. "И потенциал еще есть. Всего за время развития этого направления "Сбер" провел сделок на сумму более чем 18 миллиардов рублей. Если в количественных показателях смотреть, то наиболее популярны продукты для физических лиц: это текущий счет и дебетовая карта. Если говорить по объемам сделок, то, конечно, тут лидирует корпоративный сегмент", - отметил топ-менеджер. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240518/banking-1946834906.html

https://ria.ru/20240517/tsb-1946630922.html

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экономика, россия, уфа, казань, сбербанк россии, сбер, россия — исламский мир: kazanforum 2024