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Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России - РИА Новости, 18.05.2024
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08:28 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/sberbank-1946839624.html
Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России
Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России - РИА Новости, 18.05.2024
Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России
Сбербанк видит кратный рост клиентов исламского банкинга в России благодаря запущенному в прошлом году эксперименту по внедрению такого вида финансирования,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:28
2024-05-18T08:28
экономика
россия
уфа
казань
сбербанк россии
сбер
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Сбербанк видит кратный рост клиентов исламского банкинга в России благодаря запущенному в прошлом году эксперименту по внедрению такого вида финансирования, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Благодаря вниманию государства и развитию эксперимента мы видим кратный рост клиентской базы и продаж продуктов исламского финансирования", - сказал он. В настоящий момент у банка действуют два флагманских офиса плюс одно исламское окно в Уфе, где клиенты могут оформить продукты партнерского финансирования. По его словам, текущий портфель исламского финансирования приближается к миллиарду рублей. Всего реализовано почти 7,5 тысяч сделок с различными продуктами как в розничном, так и в корпоративном сегментах. "И потенциал еще есть. Всего за время развития этого направления "Сбер" провел сделок на сумму более чем 18 миллиардов рублей. Если в количественных показателях смотреть, то наиболее популярны продукты для физических лиц: это текущий счет и дебетовая карта. Если говорить по объемам сделок, то, конечно, тут лидирует корпоративный сегмент", - отметил топ-менеджер. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240518/banking-1946834906.html
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экономика, россия, уфа, казань, сбербанк россии, сбер, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Уфа, Казань, Сбербанк России, Сбер, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России

Сбербанк заявил о кратном росте клиентов исламского банкинга в России

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Сбербанк видит кратный рост клиентов исламского банкинга в России благодаря запущенному в прошлом году эксперименту по внедрению такого вида финансирования, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum".
"Благодаря вниманию государства и развитию эксперимента мы видим кратный рост клиентской базы и продаж продуктов исламского финансирования", - сказал он.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Сбербанк предложил расширить пилот по исламскому банкингу
Вчера, 07:05
В настоящий момент у банка действуют два флагманских офиса плюс одно исламское окно в Уфе, где клиенты могут оформить продукты партнерского финансирования.
По его словам, текущий портфель исламского финансирования приближается к миллиарду рублей. Всего реализовано почти 7,5 тысяч сделок с различными продуктами как в розничном, так и в корпоративном сегментах.
«
"И потенциал еще есть. Всего за время развития этого направления "Сбер" провел сделок на сумму более чем 18 миллиардов рублей. Если в количественных показателях смотреть, то наиболее популярны продукты для физических лиц: это текущий счет и дебетовая карта. Если говорить по объемам сделок, то, конечно, тут лидирует корпоративный сегмент", - отметил топ-менеджер.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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ЭкономикаРоссияУфаКазаньСбербанк РоссииСберРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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