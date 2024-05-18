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Мезенцев прокомментировал решение ЕС о запрете вещания российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
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Союзное государство
 
15:31 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/sanktsii-1946893998.html
Мезенцев прокомментировал решение ЕС о запрете вещания российских СМИ
Мезенцев прокомментировал решение ЕС о запрете вещания российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
Мезенцев прокомментировал решение ЕС о запрете вещания российских СМИ
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что решение о запрете вещания в ЕС ряда российских СМИ подтверждает принятый там... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:31
2024-05-18T15:31
союзное государство
россия
белоруссия
минск
дмитрий мезенцев
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что решение о запрете вещания в ЕС ряда российских СМИ подтверждает принятый там курс на продолжение давления на Москву и Минск. Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Фактический запрет на вещание начнет действовать не ранее 25 июня и потребует еще принятия дополнительных исполнительных решений Советом ЕС. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается. "Решение о запрете для российских СМИ представлять свою оценку, свою информацию, контент, принятое нашими недоброжелателями на Западе, только подтверждает слабость их позиции, заданность курса на продолжение давления на Россию и Беларусь, которому нет никаких правовых оснований", - сказал Мезенцев журналистам в Минске. По его словам, Минск и Москва делают ещё более развёрнутые выводы, что "партнерство с теми людьми, кто изначально не видит (Белоруссию и Россию - ред.) как равноправных участников диалога, затруднено". "Ответом на это является ещё большее внимание к союзной повестке, Беларуси и России, уважение нашей оценки, правил деятельности СМИ, объективное отношение к тому, что происходит в Европе с максимальным желанием донести до наших людей, в том числе в рамках союзных СМИ, ту информацию, которая делает нас сплоченнее", - сказал Мезенцев. Отвечая на вопрос о том, может ли деятельность создаваемого союзного медиахолдинга стать ответом на давление в информационной сфере, госсекретарь отметил, что создание союзного медиахолдинга является задачей, обозначенной президентами Белоруссии и России как необходимость более широкого информирования людей о том, какая стоит история за народами двух стран, какие у стран планы, как будут выстраиваться отношения между ними в будущем. "Это не может быть связано с теми сиюминутными конъюнктурными шагами западников, свидетелями которых мы являемся. Это не повод для корректировки наших планов. Они у нас есть, мы сами их определяем и реализуем", - подчеркнул Мезенцев.
https://ria.ru/20240518/soyuznichestvo-1946782723.html
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россия, белоруссия, минск, дмитрий мезенцев, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Дмитрий Мезенцев, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Мезенцев прокомментировал решение ЕС о запрете вещания российских СМИ

Мезенцев: запрет на вещание в ЕС российских СМИ подтверждает курс на давление

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что решение о запрете вещания в ЕС ряда российских СМИ подтверждает принятый там курс на продолжение давления на Москву и Минск.
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Фактический запрет на вещание начнет действовать не ранее 25 июня и потребует еще принятия дополнительных исполнительных решений Советом ЕС. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
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"Решение о запрете для российских СМИ представлять свою оценку, свою информацию, контент, принятое нашими недоброжелателями на Западе, только подтверждает слабость их позиции, заданность курса на продолжение давления на Россию и Беларусь, которому нет никаких правовых оснований", - сказал Мезенцев журналистам в Минске.
По его словам, Минск и Москва делают ещё более развёрнутые выводы, что "партнерство с теми людьми, кто изначально не видит (Белоруссию и Россию - ред.) как равноправных участников диалога, затруднено".
"Ответом на это является ещё большее внимание к союзной повестке, Беларуси и России, уважение нашей оценки, правил деятельности СМИ, объективное отношение к тому, что происходит в Европе с максимальным желанием донести до наших людей, в том числе в рамках союзных СМИ, ту информацию, которая делает нас сплоченнее", - сказал Мезенцев.
Отвечая на вопрос о том, может ли деятельность создаваемого союзного медиахолдинга стать ответом на давление в информационной сфере, госсекретарь отметил, что создание союзного медиахолдинга является задачей, обозначенной президентами Белоруссии и России как необходимость более широкого информирования людей о том, какая стоит история за народами двух стран, какие у стран планы, как будут выстраиваться отношения между ними в будущем.
"Это не может быть связано с теми сиюминутными конъюнктурными шагами западников, свидетелями которых мы являемся. Это не повод для корректировки наших планов. Они у нас есть, мы сами их определяем и реализуем", - подчеркнул Мезенцев.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскДмитрий МезенцевЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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