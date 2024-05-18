https://ria.ru/20240518/rekord-1946842802.html

В Москве может обновиться весенний температурный рекорд

В Москве может обновиться весенний температурный рекорд - РИА Новости, 18.05.2024

В Москве может обновиться весенний температурный рекорд

Температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе, максимальные показатели пока остаются за 2 апреля, сообщила главный специалист... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:01

2024-05-18T09:01

2024-05-18T09:01

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе, максимальные показатели пока остаются за 2 апреля, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Весна 2024 года в Москве близится к завершению. А рекорд максимальной температуры воздуха нынешней весны остается за 2 апреля, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 23,2 градуса… По прогнозам, только на следующей неделе в Москве станет теплее, чем 2 апреля", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что в выходные дни, 18 и 19 мая в столице будет солнечно, но выше 23 градусов температура не поднимется.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода