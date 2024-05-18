https://ria.ru/20240518/pvr-1946921952.html

В Белгородской области открыли ПВР для жителей сел под Харьковом

В Белгородской области открыли ПВР для жителей сел под Харьковом - РИА Новости, 18.05.2024

В Белгородской области открыли ПВР для жителей сел под Харьковом

Пункт временного размещения (ПВР) открыт в Белгородской области для жителей из вновь освобожденных сел Харьковской области, сообщил глава Харьковской области... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T19:25

2024-05-18T19:25

2024-05-18T19:29

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

белгородская область

владимир путин

виталий ганчев

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) открыт в Белгородской области для жителей из вновь освобожденных сел Харьковской области, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев. "На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения. В случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь", - заявил Ганчев в Telegram - канале администрации Харьковской области Виталий. Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области . Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области , заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.

https://ria.ru/20240514/oborona-1945854256.html

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россия

белгородская область

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харьковская область, россия, белгородская область, владимир путин, виталий ганчев