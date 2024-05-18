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В Белгородской области открыли ПВР для жителей сел под Харьковом - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:25 18.05.2024 (обновлено: 19:29 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/pvr-1946921952.html
В Белгородской области открыли ПВР для жителей сел под Харьковом
В Белгородской области открыли ПВР для жителей сел под Харьковом - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгородской области открыли ПВР для жителей сел под Харьковом
Пункт временного размещения (ПВР) открыт в Белгородской области для жителей из вновь освобожденных сел Харьковской области, сообщил глава Харьковской области... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:25
2024-05-18T19:29
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
белгородская область
владимир путин
виталий ганчев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) открыт в Белгородской области для жителей из вновь освобожденных сел Харьковской области, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев. "На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения. В случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь", - заявил Ганчев в Telegram - канале администрации Харьковской области Виталий. Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области . Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области , заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
https://ria.ru/20240514/oborona-1945854256.html
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харьковская область, россия, белгородская область, владимир путин, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Виталий Ганчев
В Белгородской области открыли ПВР для жителей сел под Харьковом

Ганчев: ПВР открыт для жителей Харьковской области в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкВолонтеры в пункте временного размещения в Белгородской области
Волонтеры в пункте временного размещения в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Волонтеры в пункте временного размещения в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) открыт в Белгородской области для жителей из вновь освобожденных сел Харьковской области, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев.
"На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения. В случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь", - заявил Ганчев в Telegram - канале администрации Харьковской области Виталий.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области . Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области , заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБелгородская областьВладимир ПутинВиталий Ганчев
 
 
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