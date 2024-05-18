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Российские системы ПВО сбили 37 украинских дронов и ракету "Точка-У"
Российские системы ПВО сбили 37 украинских дронов и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 18.05.2024
Российские системы ПВО сбили 37 украинских дронов и ракету "Точка-У"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников, ракету "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО различных типов, сообщили в субботу в пресс-службе РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:26
2024-05-18T13:26
2024-05-18T14:05
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников, ракету "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО различных типов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета "Точка-У", а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24 271 беспилотный летательный аппарат, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 074 танка и других боевых бронированных машин, 1304 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9664 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 783 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
Российские системы ПВО сбили 37 украинских дронов и ракету "Точка-У"
МО РФ: ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов и ракету "Точка-У"