https://ria.ru/20240518/putin-1946934903.html
Путин попросил Козлова доложить о работе межправкомиссии с КНДР
Путин попросил Козлова доложить о работе межправкомиссии с КНДР - РИА Новости, 18.05.2024
Путин попросил Козлова доложить о работе межправкомиссии с КНДР
Президент РФ Владимир Путин попросил министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова доложить о работе межправительственной комиссии России и КНДР,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:07
2024-05-18T21:07
2024-05-18T21:07
политика
россия
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
александр куренков (мчс)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова доложить о работе межправительственной комиссии России и КНДР, сопредседателем которой является глава Минприроды. Глава государства в субботу провёл встречу с Козловым и главой МЧС Александром Куренковым. Они обсудили ситуацию с паводками и природными пожарами в регионах страны, а также ряд текущих вопросов. "Александр Александрович, вы возглавляете у нас межправкомиссию с Корейской Народно-Демократической Республикой. И у вас выстроен план работы соответствующий. Что сейчас происходит?", - спросил Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20240517/kndr-1946618575.html
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политика, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, александр куренков (мчс), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин попросил Козлова доложить о работе межправкомиссии с КНДР
Путин попросил министра экологии доложить о работе межправкомиссии с КНДР