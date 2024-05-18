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Столичные производители расширяют ассортимент продукции для чаепития - РИА Новости, 18.05.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:12 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/produktsiya-1946810646.html
Столичные производители расширяют ассортимент продукции для чаепития
Столичные производители расширяют ассортимент продукции для чаепития - РИА Новости, 18.05.2024
Столичные производители расширяют ассортимент продукции для чаепития
На территории столицы ведут свою деятельность более 290 компаний пищевой промышленности, примерно 120 из них занимаются выпуском кондитерских и хлебобулочных... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:12
2024-05-18T09:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. На территории столицы ведут свою деятельность более 290 компаний пищевой промышленности, примерно 120 из них занимаются выпуском кондитерских и хлебобулочных изделий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что с начала текущего года компании значительно нарастили выпуск своих товаров и вышли на новые рынки."В первом квартале этого года столичные промышленники выпустили около 8 тысяч тонн кондитерских изделий, что на 31,8 процента больше, чем с начала прошлого года. В городе производят различные сладости: торты, пирожные, печенья, зефир и другие. Также в Москве выпускают кофе: это нетипичное для столицы, но активно развивающее направление. С января по март в городе изготовили всего около 883 тонн, при этом рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 29,7%", – приводит пресс-служба ДИПП слова Овчинского.Так, московская компания, которая выпускает кофе MADEO, расширила ассортимент и приступила к изготовлению новых сортов кофе, какао и чая. В среднем объем выпуска товаров этой компании составляет примерно 20 тонн кофе ежемесячно, а еще около тонны чая. В компании прогнозируют увеличение выпуска в два раза.По словам гендиректора организации Дмитрия Левина, главная специализация предприятия - это зерновой кофе, традиционный и десертный. Сейчас в компании расширяют ассортимент, начиная с микролотов – небольших партий особых сортов, заканчивая натуральными растворимыми напитками. Специалисты предприятия планируют начать выпускать линейку функциональных продуктов на основе натурального кофе.Кондитерская фабрика "Тортофф" открыла новый цех, позволяющий производить в 2,5 раза больше продукции по сравнению с таким же периодом 2023 года. Организация расширила ассортимент с помощью запуска нового вида десертов, которые предназначены для розничной торговой площадки: в пилотную линейку вошло 10 новых тортов и восемь пирожных. Ассортимент будет дополнен. Каждый день здесь пекут более 200 единиц продукции.Основатель компании Алексей Мартынов рассказал, что помимо тортов покупатели активно приобретают капкейки, трайфлы, и макарунсы. Компания выпекает их на заказ, при этом за год список корпоративных клиентов существенно увеличился."Недавно заключили договор с популярным сервисом доставки еды и разработали для них целую линейку тортов и десертов. В ней представлены стандартные невысокие изделия с базовым оформлением, куда заказчик может добавить надпись. Самые известные в серии – "Прага", "Киевский", "Чизкейк" и подобные", – сказал представитель организации.Предприятие French Kiss, которое выпускает сладости ручной работы, начало производить новые виды тортов, печенья, шоколада, конфет и ореховых паст. Кроме того, в ассортименте у компании - ароматный чай и новый кофе в капсулах и в зернах, а еще для заваривания в дрип-пакетах и приготовления в кофемашине.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина на территории мегаполиса реализуется ряд мер, призванных повысить инвестпривлекательность Москвы для российских промышленников, а также развить производство. В городе созданы комфортные условия для развития разного бизнеса. Для компаний создано свыше 20 системных мер поддержки города, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и другие.В настоящий момент на территории Москвы ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Эти предприятия производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
https://ria.ru/20240516/moskva-1946420809.html
https://ria.ru/20240517/kontrakt-1946643803.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Столичные производители расширяют ассортимент продукции для чаепития

© Пресс-служба ДИПП Столичные производители расширяют ассортимент продукции для чаепития
Столичные производители расширяют ассортимент продукции для чаепития
© Пресс-служба ДИПП
Столичные производители расширяют ассортимент продукции для чаепития. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. На территории столицы ведут свою деятельность более 290 компаний пищевой промышленности, примерно 120 из них занимаются выпуском кондитерских и хлебобулочных изделий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он уточнил, что с начала текущего года компании значительно нарастили выпуск своих товаров и вышли на новые рынки.
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"В первом квартале этого года столичные промышленники выпустили около 8 тысяч тонн кондитерских изделий, что на 31,8 процента больше, чем с начала прошлого года. В городе производят различные сладости: торты, пирожные, печенья, зефир и другие. Также в Москве выпускают кофе: это нетипичное для столицы, но активно развивающее направление. С января по март в городе изготовили всего около 883 тонн, при этом рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 29,7%", – приводит пресс-служба ДИПП слова Овчинского.
Так, московская компания, которая выпускает кофе MADEO, расширила ассортимент и приступила к изготовлению новых сортов кофе, какао и чая. В среднем объем выпуска товаров этой компании составляет примерно 20 тонн кофе ежемесячно, а еще около тонны чая. В компании прогнозируют увеличение выпуска в два раза.
По словам гендиректора организации Дмитрия Левина, главная специализация предприятия - это зерновой кофе, традиционный и десертный. Сейчас в компании расширяют ассортимент, начиная с микролотов – небольших партий особых сортов, заканчивая натуральными растворимыми напитками. Специалисты предприятия планируют начать выпускать линейку функциональных продуктов на основе натурального кофе.
Кондитерская фабрика "Тортофф" открыла новый цех, позволяющий производить в 2,5 раза больше продукции по сравнению с таким же периодом 2023 года. Организация расширила ассортимент с помощью запуска нового вида десертов, которые предназначены для розничной торговой площадки: в пилотную линейку вошло 10 новых тортов и восемь пирожных. Ассортимент будет дополнен. Каждый день здесь пекут более 200 единиц продукции.
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Основатель компании Алексей Мартынов рассказал, что помимо тортов покупатели активно приобретают капкейки, трайфлы, и макарунсы. Компания выпекает их на заказ, при этом за год список корпоративных клиентов существенно увеличился.
"Недавно заключили договор с популярным сервисом доставки еды и разработали для них целую линейку тортов и десертов. В ней представлены стандартные невысокие изделия с базовым оформлением, куда заказчик может добавить надпись. Самые известные в серии – "Прага", "Киевский", "Чизкейк" и подобные", – сказал представитель организации.
Предприятие French Kiss, которое выпускает сладости ручной работы, начало производить новые виды тортов, печенья, шоколада, конфет и ореховых паст. Кроме того, в ассортименте у компании - ароматный чай и новый кофе в капсулах и в зернах, а еще для заваривания в дрип-пакетах и приготовления в кофемашине.
По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина на территории мегаполиса реализуется ряд мер, призванных повысить инвестпривлекательность Москвы для российских промышленников, а также развить производство. В городе созданы комфортные условия для развития разного бизнеса. Для компаний создано свыше 20 системных мер поддержки города, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и другие.
В настоящий момент на территории Москвы ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Эти предприятия производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
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