"Пора прикончить". В Польше обратились с неожиданным призывом к украинцам
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl призвали украинцев поскорее избавиться от президента Владимира Зеленского и заключить заключить мир с Россией после поражений в Харьковской области.
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"Интересно, когда уже украинцы сами прикончат своего «вождя» Зеленского за сотни убитых своих земляков?", — поинтересовался kochany-pershing.
"Бетонные «зубы дракона», которые должны были преградить путь танкам, свалены на обочинах. Воровство предназначенных на оборону (Харьковской области. — Прим. ред.) денег можно считать доказанным", — заметил lord.z.podkarpacia.
"А я сегодня видел украинские резервы (которых не хватает на передовой. — Прим. ред.). У нас в торговом центре. Но, правда, довольно рассредоточенные", — посмеялся reddevil11.
"На Украине воюют, а в Польше здоровые украинские мужики у магазинов хлещут пиво и водку и кричат, что не собираются на фронт", — возмутился pollako.
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"Братья украинцы, имейте мужество вывесить белый флаг. НАТО использует вас в качестве пушечного мяса в своей войне с Россией!" — обратился keram.kasz.
Успехи на Харьковском направлении
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что ВС России не планируют брать Харьков. По его словам, ВСУ вынудили Россию пойти на создание санитарной зоны в Харьковской области для защиты жилых районов Белгорода от украинских обстрелов.
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