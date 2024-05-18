https://ria.ru/20240518/prizyv-1946825086.html

"Пора прикончить". В Польше обратились с неожиданным призывом к украинцам

"Пора прикончить". В Польше обратились с неожиданным призывом к украинцам - РИА Новости, 18.05.2024

"Пора прикончить". В Польше обратились с неожиданным призывом к украинцам

Читатели польского издания Gazeta.pl призвали украинцев поскорее избавиться от президента Владимира Зеленского и заключить заключить мир с Россией после... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:27

2024-05-18T03:27

2024-05-18T03:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

польша

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl призвали украинцев поскорее избавиться от президента Владимира Зеленского и заключить заключить мир с Россией после поражений в Харьковской области."Интересно, когда уже украинцы сами прикончат своего «вождя» Зеленского за сотни убитых своих земляков?", — поинтересовался kochany-pershing."Бетонные «зубы дракона», которые должны были преградить путь танкам, свалены на обочинах. Воровство предназначенных на оборону (Харьковской области. — Прим. ред.) денег можно считать доказанным", — заметил lord.z.podkarpacia."А я сегодня видел украинские резервы (которых не хватает на передовой. — Прим. ред.). У нас в торговом центре. Но, правда, довольно рассредоточенные", — посмеялся reddevil11."На Украине воюют, а в Польше здоровые украинские мужики у магазинов хлещут пиво и водку и кричат, что не собираются на фронт", — возмутился pollako."Братья украинцы, имейте мужество вывесить белый флаг. НАТО использует вас в качестве пушечного мяса в своей войне с Россией!" — обратился keram.kasz.Успехи на Харьковском направленииРоссийские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.В пятницу президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что ВС России не планируют брать Харьков. По его словам, ВСУ вынудили Россию пойти на создание санитарной зоны в Харьковской области для защиты жилых районов Белгорода от украинских обстрелов.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240518/kharkov-1946820657.html

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https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

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харьковская область

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