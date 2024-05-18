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В Британии вынесли Киеву мрачное предупреждение из-за ошибки под Харьковом - РИА Новости, 18.05.2024
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05:10 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/preduprezhdenie-1946830142.html
В Британии вынесли Киеву мрачное предупреждение из-за ошибки под Харьковом
В Британии вынесли Киеву мрачное предупреждение из-за ошибки под Харьковом - РИА Новости, 18.05.2024
В Британии вынесли Киеву мрачное предупреждение из-за ошибки под Харьковом
Неудачная оборона ВСУ под Харьковом с недостроенными укреплениями может повториться по всему фронту, заявил старший научный сотрудник аналитического центра... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:10
2024-05-18T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
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харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неудачная оборона ВСУ под Харьковом с недостроенными укреплениями может повториться по всему фронту, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье для Telegraph."Сейчас возникают серьезные вопросы о том, а была ли необходимая оборона (под Харьковом. — Прим. ред.) вообще построена. &lt;...&gt; Очень тревожно, что все эти проблемы могут повториться по всему фронту, поскольку даже это российское наступление (под Харьковом. — Прим. ред.) &lt;…&gt; грозит невероятно истощить украинские резервы", — отметил аналитик.По мнению эксперта, поражения украинской армии в Харьковской области стали следствием вопиющей халатности при построении обороны. Несуществующие фортификации стали очередным свидетельством повальной коррупции среди чиновников и военных."На данном этапе Украина попросту не может себе позволить совершать элементарные тактические и оперативные ошибки. Киев должен заново учиться искусству обороны", — подчеркнул Кларк.Успехи на Харьковском направленииРоссийские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.В пятницу президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что ВС России не планируют брать Харьков. По его словам, ВСУ вынудили Россию пойти на создание санитарной зоны в Харьковской области для защиты жилых районов Белгорода от украинских обстрелов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240518/kharkov-1946820657.html
https://ria.ru/20240518/spetsoperatsiya-1946829445.html
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в мире, великобритания, россия, украина, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Британии вынесли Киеву мрачное предупреждение из-за ошибки под Харьковом

Telegraph: ошибки ВСУ под Харьковом повторятся по всему фронту

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неудачная оборона ВСУ под Харьковом с недостроенными укреплениями может повториться по всему фронту, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье для Telegraph.
"Сейчас возникают серьезные вопросы о том, а была ли необходимая оборона (под Харьковом. — Прим. ред.) вообще построена. <...> Очень тревожно, что все эти проблемы могут повториться по всему фронту, поскольку даже это российское наступление (под Харьковом. — Прим. ред.) <…> грозит невероятно истощить украинские резервы", — отметил аналитик.
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По мнению эксперта, поражения украинской армии в Харьковской области стали следствием вопиющей халатности при построении обороны. Несуществующие фортификации стали очередным свидетельством повальной коррупции среди чиновников и военных.
"На данном этапе Украина попросту не может себе позволить совершать элементарные тактические и оперативные ошибки. Киев должен заново учиться искусству обороны", — подчеркнул Кларк.
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Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что ВС России не планируют брать Харьков. По его словам, ВСУ вынудили Россию пойти на создание санитарной зоны в Харьковской области для защиты жилых районов Белгорода от украинских обстрелов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссияУкраинаХарьковская областьХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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