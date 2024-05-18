В Британии вынесли Киеву мрачное предупреждение из-за ошибки под Харьковом
Telegraph: ошибки ВСУ под Харьковом повторятся по всему фронту
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неудачная оборона ВСУ под Харьковом с недостроенными укреплениями может повториться по всему фронту, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье для Telegraph.
"Сейчас возникают серьезные вопросы о том, а была ли необходимая оборона (под Харьковом. — Прим. ред.) вообще построена. <...> Очень тревожно, что все эти проблемы могут повториться по всему фронту, поскольку даже это российское наступление (под Харьковом. — Прим. ред.) <…> грозит невероятно истощить украинские резервы", — отметил аналитик.
По мнению эксперта, поражения украинской армии в Харьковской области стали следствием вопиющей халатности при построении обороны. Несуществующие фортификации стали очередным свидетельством повальной коррупции среди чиновников и военных.
"На данном этапе Украина попросту не может себе позволить совершать элементарные тактические и оперативные ошибки. Киев должен заново учиться искусству обороны", — подчеркнул Кларк.
Успехи на Харьковском направлении
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что ВС России не планируют брать Харьков. По его словам, ВСУ вынудили Россию пойти на создание санитарной зоны в Харьковской области для защиты жилых районов Белгорода от украинских обстрелов.
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