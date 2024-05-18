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В России лесные пожары охватили 43,6 тысячи гектаров
В России лесные пожары охватили 43,6 тысячи гектаров - РИА Новости, 18.05.2024
В России лесные пожары охватили 43,6 тысячи гектаров
Пятьдесят один очаг лесных пожаров на площади 43,6 тысячи гектаров действует в настоящее время по всей территории России, сообщил на совещании с президентом РФ... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:31
2024-05-18T23:31
2024-05-18T23:31
происшествия
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пятьдесят один очаг лесных пожаров на площади 43,6 тысячи гектаров действует в настоящее время по всей территории России, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков. "По оперативным данным, на территории Российской Федерации действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43,6 тысячи гектаров", - сказал Куренков.
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происшествия, россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В России лесные пожары охватили 43,6 тысячи гектаров
Куренков: в России лесные пожары охватили 43,6 тысячи гектаров