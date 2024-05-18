https://ria.ru/20240518/pozhary-1946946564.html

В России лесные пожары охватили 43,6 тысячи гектаров

В России лесные пожары охватили 43,6 тысячи гектаров - РИА Новости, 18.05.2024

В России лесные пожары охватили 43,6 тысячи гектаров

Пятьдесят один очаг лесных пожаров на площади 43,6 тысячи гектаров действует в настоящее время по всей территории России, сообщил на совещании с президентом РФ... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:31

2024-05-18T23:31

2024-05-18T23:31

происшествия

россия

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пятьдесят один очаг лесных пожаров на площади 43,6 тысячи гектаров действует в настоящее время по всей территории России, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков. "По оперативным данным, на территории Российской Федерации действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43,6 тысячи гектаров", - сказал Куренков.

https://ria.ru/20240518/pozhary-1946879591.html

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происшествия, россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии