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В России потушили 50 природных пожаров за сутки

В России потушили 50 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.05.2024

В России потушили 50 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 50 природных пожаров на площади 1127 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:46

2024-05-18T14:46

2024-05-18T14:46

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 50 природных пожаров на площади 1127 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.05.2024 года в 19 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 50 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 1127 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 18 мая в России действовал 41 лесной пожар на площади 7421 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 13 пожаров на 3268 гектарах.

https://ria.ru/20240512/pozhar-1945356968.html

россия

забайкальский край

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2024

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии