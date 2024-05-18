https://ria.ru/20240518/pozhar-1946872255.html

В Пермском крае загорелась ферма с животными

В Пермском крае загорелась ферма с животными - РИА Новости, 18.05.2024

В Пермском крае загорелась ферма с животными

Пожар на площади более 1100 "квадратов" произошел на ферме в деревне Федотово в Пермском крае, сгорело 10 коров, еще 170 животных эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:45

2024-05-18T13:45

2024-05-18T13:51

специальная военная операция на украине

происшествия

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Пожар на площади более 1100 "квадратов" произошел на ферме в деревне Федотово в Пермском крае, сгорело 10 коров, еще 170 животных эвакуированы, сообщает пресс-служба краевого МЧС. По данным ведомства, ночью в деревне Федотово в Юсьвинском округе загорелась ферма, в которой находилось 180 коров. "На пожаре эвакуировано 170 коров, пострадавших нет. К сожалению, погибли 10 голов крупного рогатого скота. Время ликвидации горения в 03.05 (01.01 мск)", - говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание было ликвидировано на площади 1125 квадратных метров. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На фото с места ЧП видно, как огонь полыхает внутри длинного кирпичного коровника. Здание выгорело полностью.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

пермский край

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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)