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На борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара - РИА Новости, 18.05.2024
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11:12 18.05.2024
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На борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара
На борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара - РИА Новости, 18.05.2024
На борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара
Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы, в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха, сообщило в субботу... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:12
2024-05-18T11:12
в мире
йемен
красное море
ансар алла
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы, в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха, сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на британскую компания Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. "Ambrey сообщила о получении информации о том, что танкер для перевозки сырой нефти под флагом Панамы подвергся нападению примерно в 10 морских милях (18,5 километра – ред.) к юго-западу от Мохи в Йемене… В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар", - передаёт Рейтер. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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в мире, йемен, красное море, ансар алла, панама
В мире, Йемен, Красное море, Ансар Алла, Панама
На борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара

Reuters: у берегов Йемена нефтяной танкер загорелся после ракетного удара

© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Нефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы, в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха, сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на британскую компания Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
"Ambrey сообщила о получении информации о том, что танкер для перевозки сырой нефти под флагом Панамы подвергся нападению примерно в 10 морских милях (18,5 километра – ред.) к юго-западу от Мохи в Йемене… В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар", - передаёт Рейтер.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреЙеменКрасное мореАнсар АллаПанама
 
 
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