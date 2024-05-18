На борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара
Reuters: у берегов Йемена нефтяной танкер загорелся после ракетного удара
© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы, в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха, сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на британскую компания Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
"Ambrey сообщила о получении информации о том, что танкер для перевозки сырой нефти под флагом Панамы подвергся нападению примерно в 10 морских милях (18,5 километра – ред.) к юго-западу от Мохи в Йемене… В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар", - передаёт Рейтер.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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