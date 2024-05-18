https://ria.ru/20240518/pozhar-1946854632.html

На борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара

На борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара - РИА Новости, 18.05.2024

На борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара

Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы, в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха, сообщило в субботу... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:12

2024-05-18T11:12

2024-05-18T11:12

в мире

йемен

красное море

ансар алла

панама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946854179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5b779aea0150ae08ef457ef5136dbd01.jpg

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы, в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха, сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на британскую компания Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. "Ambrey сообщила о получении информации о том, что танкер для перевозки сырой нефти под флагом Панамы подвергся нападению примерно в 10 морских милях (18,5 километра – ред.) к юго-западу от Мохи в Йемене… В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар", - передаёт Рейтер. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

йемен

красное море

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, красное море, ансар алла, панама