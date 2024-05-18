https://ria.ru/20240518/pozhar-1946848031.html

В Новороссийске загорелась подстанция

В Новороссийске загорелась подстанция - РИА Новости, 18.05.2024

В Новороссийске загорелась подстанция

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram-канале, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции, причины возгорания... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T10:03

2024-05-18T10:03

2024-05-18T10:31

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абрау-дюрсо

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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram-канале, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции, причины возгорания устанавливаются."В связи с возгоранием на подстанции "Кирилловская" произошло отключение энергоснабжения. Под отключения попали 26 тысяч человек: частично Цемдолина; от Васильевки до Абрау-Дюрсо; частично Приморский и Центральный внутригородские районы", - написал Кравченко.Он добавил, что причину пожара установят после тушения и проведения "соответствующих мероприятий".По данным краевого ГУ МЧС, речь идет об электроподстанции в поселке Гайдук в Новороссийске на улице 40 лет Октября. Возгорание отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции произошло на площади 25 квадратных метров. При этом угрозы распространения пожара нет.К тушению пожара привлекается 16 человек личного состава и 4 единицы техники, добавляют спасатели.

https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946692496.html

https://ria.ru/20240517/ataka-1946580067.html

новороссийск

абрау-дюрсо

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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абрау-дюрсо