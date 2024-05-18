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В Новосибирской области потушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 18.05.2024
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08:15 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/pozhar-1946838882.html
В Новосибирской области потушили пожар на мусорном полигоне
В Новосибирской области потушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 18.05.2024
В Новосибирской области потушили пожар на мусорном полигоне
Пожар на крупном мусорном полигоне под Новосибирском спустя более чем трое суток удалось полностью ликвидировать, сообщает в субботу региональный мусорный... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:15
2024-05-18T08:15
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Пожар на крупном мусорном полигоне под Новосибирском спустя более чем трое суток удалось полностью ликвидировать, сообщает в субботу региональный мусорный оператор, муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство" (МУП "САХ") в Telegram-канале. Вечером 14 мая поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов "Левобережный", расположенном между Новосибирском и поселком Верх-Тула. Пожар на общей площади в 6 гектаров был локализован в тот же день. Затем оператор сообщил о борьбе с пожаром и задымлением на общей площади 2 тысячи квадратных метров. В среду удалось ликвидировать открытое горение. "Левобережный" полигон потушен. Работы по засыпке последнего очага тления отходов завершены 18 мая в районе 10.00 (06.00 мск). На борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трех суток", - говорится в сообщении оператора полигона. В "САХ" отметили, что работы велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы все силы и мобилизованы все резервы. Максимальное число техники, занятой на ликвидации последствий возгорания, доходило до 42 единиц в дневную смену. "В данный момент на полигоне продолжается работа по пересыпке грунтом тела полигона для его изоляции. Техника и люди перешли в штатный режим работы в дневную и ночную смены. Ведется дополнительный контроль", - добавили в компании. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20240517/tuapse-1946588680.html
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происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области потушили пожар на мусорном полигоне

В Новосибирской области полностью потушили пожар на крупном мусорном полигоне

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Пожар на крупном мусорном полигоне под Новосибирском спустя более чем трое суток удалось полностью ликвидировать, сообщает в субботу региональный мусорный оператор, муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство" (МУП "САХ") в Telegram-канале.
Вечером 14 мая поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов "Левобережный", расположенном между Новосибирском и поселком Верх-Тула. Пожар на общей площади в 6 гектаров был локализован в тот же день. Затем оператор сообщил о борьбе с пожаром и задымлением на общей площади 2 тысячи квадратных метров. В среду удалось ликвидировать открытое горение.
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"Левобережный" полигон потушен. Работы по засыпке последнего очага тления отходов завершены 18 мая в районе 10.00 (06.00 мск). На борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трех суток", - говорится в сообщении оператора полигона.
В "САХ" отметили, что работы велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы все силы и мобилизованы все резервы. Максимальное число техники, занятой на ликвидации последствий возгорания, доходило до 42 единиц в дневную смену.
"В данный момент на полигоне продолжается работа по пересыпке грунтом тела полигона для его изоляции. Техника и люди перешли в штатный режим работы в дневную и ночную смены. Ведется дополнительный контроль", - добавили в компании. Причина пожара устанавливается.
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