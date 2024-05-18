https://ria.ru/20240518/pozhar-1946838882.html

В Новосибирской области потушили пожар на мусорном полигоне

В Новосибирской области потушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 18.05.2024

В Новосибирской области потушили пожар на мусорном полигоне

Пожар на крупном мусорном полигоне под Новосибирском спустя более чем трое суток удалось полностью ликвидировать, сообщает в субботу региональный мусорный... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:15

2024-05-18T08:15

2024-05-18T08:15

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Пожар на крупном мусорном полигоне под Новосибирском спустя более чем трое суток удалось полностью ликвидировать, сообщает в субботу региональный мусорный оператор, муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство" (МУП "САХ") в Telegram-канале. Вечером 14 мая поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов "Левобережный", расположенном между Новосибирском и поселком Верх-Тула. Пожар на общей площади в 6 гектаров был локализован в тот же день. Затем оператор сообщил о борьбе с пожаром и задымлением на общей площади 2 тысячи квадратных метров. В среду удалось ликвидировать открытое горение. "Левобережный" полигон потушен. Работы по засыпке последнего очага тления отходов завершены 18 мая в районе 10.00 (06.00 мск). На борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трех суток", - говорится в сообщении оператора полигона. В "САХ" отметили, что работы велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы все силы и мобилизованы все резервы. Максимальное число техники, занятой на ликвидации последствий возгорания, доходило до 42 единиц в дневную смену. "В данный момент на полигоне продолжается работа по пересыпке грунтом тела полигона для его изоляции. Техника и люди перешли в штатный режим работы в дневную и ночную смены. Ведется дополнительный контроль", - добавили в компании. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20240517/tuapse-1946588680.html

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новосибирская область

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происшествия, новосибирская область