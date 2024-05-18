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В Иркутской области при пожаре в дачном доме погиб ребенок - РИА Новости, 18.05.2024
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06:55 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/pozhar-1946834251.html
В Иркутской области при пожаре в дачном доме погиб ребенок
В Иркутской области при пожаре в дачном доме погиб ребенок - РИА Новости, 18.05.2024
В Иркутской области при пожаре в дачном доме погиб ребенок
Подросток погиб во время пожара в дачном доме в Братском районе Иркутской области, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:55
2024-05-18T06:55
происшествия
братский район
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Подросток погиб во время пожара в дачном доме в Братском районе Иркутской области, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по региону. Ночью в одном из дачных домов садоводства "Сибирский ранет" Братского района произошел пожар. В домике ночевали два школьника, которые проснулись от запаха дыма и выбежали на улицу. "Один из них вернулся за телефоном, чтобы вызвать спасательные службы. Подросток вошел в задымленный дачный дом, но выйти уже не смог. По факту гибели 14-летнего подростка на пожаре в Братском районе возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Дело заведено по статье о причинение смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, братский район, иркутская область, россия
Происшествия, Братский район, Иркутская область, Россия
В Иркутской области при пожаре в дачном доме погиб ребенок

СК: в Иркутской области при пожаре в дачном доме погиб подросток, заведено дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Подросток погиб во время пожара в дачном доме в Братском районе Иркутской области, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по региону.
Ночью в одном из дачных домов садоводства "Сибирский ранет" Братского района произошел пожар. В домике ночевали два школьника, которые проснулись от запаха дыма и выбежали на улицу.
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"Один из них вернулся за телефоном, чтобы вызвать спасательные службы. Подросток вошел в задымленный дачный дом, но выйти уже не смог. По факту гибели 14-летнего подростка на пожаре в Братском районе возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Дело заведено по статье о причинение смерти по неосторожности.
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