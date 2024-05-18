https://ria.ru/20240518/pozhar-1946831543.html
В Бурятии загорелся мусорный полигон
В Бурятии загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 18.05.2024
В Бурятии загорелся мусорный полигон
Мусорный полигон горит в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:34
2024-05-18T05:34
2024-05-18T05:34
происшествия
тарбагатайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 18 мая - РИА Новости. Мусорный полигон горит в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "В Тарбагатайском районе горит мусорный полигон", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что угрозы нет, на месте работают пожарные подразделения. Подчеркивается, что ситуация находится на контроле администрации Тарбагатайского района.
https://ria.ru/20240427/pozhar-1942771131.html
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происшествия, тарбагатайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия
Происшествия, Тарбагатайский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Бурятия
В Бурятии загорелся мусорный полигон
В Тарбагатайском районе Бурятии загорелся мусорный полигон