https://ria.ru/20240518/pozhar-1946831543.html

В Бурятии загорелся мусорный полигон

В Бурятии загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 18.05.2024

В Бурятии загорелся мусорный полигон

Мусорный полигон горит в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T05:34

2024-05-18T05:34

2024-05-18T05:34

происшествия

тарбагатайский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 18 мая - РИА Новости. Мусорный полигон горит в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "В Тарбагатайском районе горит мусорный полигон", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что угрозы нет, на месте работают пожарные подразделения. Подчеркивается, что ситуация находится на контроле администрации Тарбагатайского района.

https://ria.ru/20240427/pozhar-1942771131.html

тарбагатайский район

россия

республика бурятия

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2024

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происшествия, тарбагатайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия