https://ria.ru/20240518/povrezhdeniya-1946845760.html

На Украине два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения

На Украине два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения - РИА Новости, 18.05.2024

На Украине два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения

Два объекта энергетической инфраструктуры были поражены на Украине в ночь на субботу, сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:40

2024-05-18T09:40

2024-05-18T09:41

украина

укрэнерго

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два объекта энергетической инфраструктуры были поражены на Украине в ночь на субботу, сообщили в "Укрэнерго". "Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пронина. Глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин также заявил о поражении энергообъекта в регионе.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

украина

полтавская область

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украина, укрэнерго, в мире, полтавская область