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На Украине два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения
На Украине два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения - РИА Новости, 18.05.2024
На Украине два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения
Два объекта энергетической инфраструктуры были поражены на Украине в ночь на субботу, сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:40
2024-05-18T09:40
2024-05-18T09:41
украина
укрэнерго
специальная военная операция на украине
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полтавская область
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два объекта энергетической инфраструктуры были поражены на Украине в ночь на субботу, сообщили в "Укрэнерго". "Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пронина. Глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин также заявил о поражении энергообъекта в регионе.
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украина, укрэнерго, в мире, полтавская область
Украина, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область
На Украине два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения
"Укрэнерго": на Украине пострадали два объекта энергетической инфраструктуры