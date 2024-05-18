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При украинском обстреле в Раденске пострадали два человека - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:31 18.05.2024 (обновлено: 21:34 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/postradavshie-1946937413.html
При украинском обстреле в Раденске пострадали два человека
При украинском обстреле в Раденске пострадали два человека - РИА Новости, 18.05.2024
При украинском обстреле в Раденске пострадали два человека
Два человека пострадали в Раденске Херсонской области из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:31
2024-05-18T21:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в Раденске Херсонской области из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Из-за обстрела киевских боевиков в Раденске пострадали два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, в Алешкинском округе в результате обстрела произошел лесной пожар на площади один гектар, сейчас он ликвидирован. В Новой Каховке обстрелы повредили линию электропередачи, добавил Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Происшествия
При украинском обстреле в Раденске пострадали два человека

Сальдо: при украинском обстреле в Раденске пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в Раденске Херсонской области из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Из-за обстрела киевских боевиков в Раденске пострадали два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Алешкинском округе в результате обстрела произошел лесной пожар на площади один гектар, сейчас он ликвидирован. В Новой Каховке обстрелы повредили линию электропередачи, добавил Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаПроисшествия
 
 
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