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При украинском обстреле в Раденске пострадали два человека

При украинском обстреле в Раденске пострадали два человека - РИА Новости, 18.05.2024

При украинском обстреле в Раденске пострадали два человека

Два человека пострадали в Раденске Херсонской области из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T21:31

2024-05-18T21:31

2024-05-18T21:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в Раденске Херсонской области из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Из-за обстрела киевских боевиков в Раденске пострадали два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, в Алешкинском округе в результате обстрела произошел лесной пожар на площади один гектар, сейчас он ликвидирован. В Новой Каховке обстрелы повредили линию электропередачи, добавил Сальдо.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

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херсонская область , украина, происшествия