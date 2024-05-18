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При украинском обстреле Скадовска пострадали 15 человек - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 18.05.2024 (обновлено: 21:02 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/postradavshie-1946929709.html
При украинском обстреле Скадовска пострадали 15 человек
При украинском обстреле Скадовска пострадали 15 человек - РИА Новости, 18.05.2024
При украинском обстреле Скадовска пострадали 15 человек
Общее число пострадавших при террористическом обстреле украинской армией города Скадовск из РСЗО HIMARS составило 15 человек, из них 4 госпитализированы,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:25
2024-05-18T21:02
специальная военная операция на украине
скадовск
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. Общее число пострадавших при террористическом обстреле украинской армией города Скадовск из РСЗО HIMARS составило 15 человек, из них 4 госпитализированы, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. "Общее число пострадавших от террористического обстрела города Скадовск Херсонской области составило 15 человек. Из них 4 госпитализированы. Таков результат очередного террористического удара Киевского режима по мирному городу Херсонской области", - заявили в пресс-службе губернатора Херсонской области. Удар по жилому сектору города был нанесен украинской армией утром в субботу.
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скадовск
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скадовск, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Скадовск, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
При украинском обстреле Скадовска пострадали 15 человек

Сальдо: при обстреле ВСУ Скадовска пострадали 15 человек, 4 госпитализированы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. Общее число пострадавших при террористическом обстреле украинской армией города Скадовск из РСЗО HIMARS составило 15 человек, из них 4 госпитализированы, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
"Общее число пострадавших от террористического обстрела города Скадовск Херсонской области составило 15 человек. Из них 4 госпитализированы. Таков результат очередного террористического удара Киевского режима по мирному городу Херсонской области", - заявили в пресс-службе губернатора Херсонской области.
Удар по жилому сектору города был нанесен украинской армией утром в субботу.
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Специальная военная операция на УкраинеСкадовскХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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