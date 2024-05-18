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При украинском обстреле Скадовска пострадали 15 человек

При украинском обстреле Скадовска пострадали 15 человек - РИА Новости, 18.05.2024

При украинском обстреле Скадовска пострадали 15 человек

Общее число пострадавших при террористическом обстреле украинской армией города Скадовск из РСЗО HIMARS составило 15 человек, из них 4 госпитализированы,... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:25

2024-05-18T20:25

2024-05-18T21:02

специальная военная операция на украине

скадовск

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. Общее число пострадавших при террористическом обстреле украинской армией города Скадовск из РСЗО HIMARS составило 15 человек, из них 4 госпитализированы, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. "Общее число пострадавших от террористического обстрела города Скадовск Херсонской области составило 15 человек. Из них 4 госпитализированы. Таков результат очередного террористического удара Киевского режима по мирному городу Херсонской области", - заявили в пресс-службе губернатора Херсонской области. Удар по жилому сектору города был нанесен украинской армией утром в субботу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

скадовск

херсонская область

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скадовск, херсонская область , владимир сальдо, происшествия