https://ria.ru/20240518/port-1946927172.html

Цыбульский: роль Архангельского порта возрастает в связи с развитием СМП

Цыбульский: роль Архангельского порта возрастает в связи с развитием СМП - РИА Новости, 18.05.2024

Цыбульский: роль Архангельского порта возрастает в связи с развитием СМП

Значение логистики во внешнеэкономических взаимоотношениях России, в том числе с Китаем, значительно возрастает, и архангельский порт при развитии Северного... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T19:58

2024-05-18T19:58

2024-05-18T19:58

архангельская область

архангельск

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая – РИА Новости. Значение логистики во внешнеэкономических взаимоотношениях России, в том числе с Китаем, значительно возрастает, и архангельский порт при развитии Северного морского пути будет играть ключевую роль в новой системе грузоперевозок в ближайшие годы, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе выступления на VIII Российско-Китайском ЭКСПО. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, Цыбульский выступил на конференции по сотрудничеству в области логистики и цепочек поставок, представив китайским партнерам ключевые преимущества и перспективы морского порта Архангельска в новой системе грузоперевозок. Как отметили спикеры конференции, в 2024 году будут расширяться логистические сервисы, доступные российским экспортерам, а также маршруты доставок грузов и товаров между Россией и Китаем. Цыбульский в свою очередь сообщил, что в текущих геополитических условиях использование возможностей Северного морского пути - это один из ключевых приоритетов во взаимодействии с Китайской Народной Республикой. В этой связи значительно возрастает роль морских портов, расположенных вдоль арктического побережья, и порт Архангельск, исторические морские ворота в Арктику, не исключение. Флагманским для региона стал перспективный инфраструктурный проект по строительству глубоководного района морского порта Архангельск с максимально допустимой осадкой 14,5 метра. "В связи с разворотом экспорта лесопромышленного комплекса на Восток отправки по Севморпути через глубоководный район морского порта Архангельск станут для производителей Северо-Западного федерального округа наилучшей альтернативой с точки зрения стоимости и сроков доставки", - сказал Цыбульский. Он добавил, что потенциальный грузопоток импортно-экспортных грузов в контейнерах может составить около 300 тысяч контейнеров или 4,45 миллиона тонн к 2030 году и 600 тысяч контейнеров – почти 9 миллионов тонн – к 2040 году, из которых половина приходится на экспорт пиломатериалов. Сегодня порт Архангельск - одна из основных отправных точек для субсидируемых каботажных перевозок между морскими портами Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока России через акваторию Северного морского пути. Перевозка грузов на таких рейсах осуществляется по льготным тарифам морского фрахта. Повышенный интерес к таким рейсам проявляют грузоотправители, продукция которых доставляется в Китай. Они смогут по льготным тарифам доставить груз в порты Владивостока, Сахалина или Находки по СМП, минуя загруженный Восточный полигон железных дорог, и далее перегрузить товары на морские суда в направлении портов Китая. Глава Архангельской области отметил, что подтверждением стратегической значимости порта стал утвержденный в сентябре 2023 года комплексный план по развитию Архангельского транспортного узла на период до 2035 года. Это говорит о том, что архангельский порт становится одним из приоритетов государства в части развития морской логистики. План включает в себя мероприятия как по развитию действующей транспортной и инженерной инфраструктуры транспортного узла, так и по созданию принципиально новых объектов. Помимо традиционных каботажных перевозок по Северному морскому пути, регион активно развивает экспортно-импортные регулярные перевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В планах одной из крупнейших китайских судоходных компаний – организовать морские перевозки грузов из портов Китая в морской порт Архангельск в количестве 10-12 рейсов за период навигации через Северный морской путь в 2024 году. "На сегодняшний день логистика – это то направление, которое выходит на первый план практически во всех наших внешнеэкономических взаимоотношениях. При примерно равном качестве продукции сегодня скорость и качество доставки этой продукции до потребителя становятся самым главным вопросом", – подчеркнул Цыбульский. Губернатор Архангельской области добавил, что в текущих геополитических условиях использование Северного морского пути - один из приоритетов во взаимоотношениях России именно с Китайской Народной Республикой.

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https://ria.ru/20240515/gruzooborot-1946227566.html

архангельск

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архангельск, александр цыбульский