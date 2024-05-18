https://ria.ru/20240518/pomosch-1946894507.html

Активистка из Новороссийска возит лекарства в военные госпитали в зоне СВО

Активистка из Новороссийска возит лекарства в военные госпитали в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024

Активистка из Новороссийска возит лекарства в военные госпитали в зоне СВО

Член ассоциации волонтёров СВО Новороссийска Марина Головко рассказала РИА Новости, что уже полтора года самостоятельно доставляет медикаменты в военно-полевые... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T15:33

2024-05-18T15:33

2024-05-18T15:33

надежные люди

запорожская область

новороссийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946884265_0:429:960:969_1920x0_80_0_0_c82383146e067d56b972d8529ae471ca.jpg

КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Член ассоциации волонтёров СВО Новороссийска Марина Головко рассказала РИА Новости, что уже полтора года самостоятельно доставляет медикаменты в военно-полевые госпитали на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Марина начала возить медикаменты в первые месяцы спецоперации. Впервые ее попросили поехать в один из полевых госпиталей вместе с бывшим военным, так как у нее есть автомобиль высокой проходимости. С тех пор Марина дважды в месяц доставляет лекарства в новые регионы. "Сама езжу во фронтовые и прифронтовые территории Херсонской и Запорожской областей. В первую очередь это военно-полевые госпитали. Всегда востребованы в первую очередь препараты-кровезаменители, системы для капельниц, шприцы, также медицинские операционные инструменты, перевязочный материал, пеленки впитывающие одноразовые и "вкусняшки", перекусы", - рассказала Головко. Марина возит гумпощь на своей "Газели", а если путь лежит по бездорожью - на джипе. В сборе лекарств помогают предприниматели по всей стране и неравнодушные местные жители, которым она передает заявки госпиталей. Активистка оказывает помощь и медикам эвакуационных групп, для них Марина привозит тактическую медицину, например, рюкзаки для оказания первой медицинской помощи при ранении во время выполнения боевой задачи. На данный момент девушка с гуманитарной миссией находится в Запорожской области, куда доставила тактическую медицину, строительные материалы, генераторы, технические средства и маскировочные сети для двух полков.

https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html

запорожская область

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, новороссийск