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Активистка из Новороссийска возит лекарства в военные госпитали в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024
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15:33 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/pomosch-1946894507.html
Активистка из Новороссийска возит лекарства в военные госпитали в зоне СВО
Активистка из Новороссийска возит лекарства в военные госпитали в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024
Активистка из Новороссийска возит лекарства в военные госпитали в зоне СВО
Член ассоциации волонтёров СВО Новороссийска Марина Головко рассказала РИА Новости, что уже полтора года самостоятельно доставляет медикаменты в военно-полевые... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:33
2024-05-18T15:33
надежные люди
запорожская область
новороссийск
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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Член ассоциации волонтёров СВО Новороссийска Марина Головко рассказала РИА Новости, что уже полтора года самостоятельно доставляет медикаменты в военно-полевые госпитали на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Марина начала возить медикаменты в первые месяцы спецоперации. Впервые ее попросили поехать в один из полевых госпиталей вместе с бывшим военным, так как у нее есть автомобиль высокой проходимости. С тех пор Марина дважды в месяц доставляет лекарства в новые регионы. "Сама езжу во фронтовые и прифронтовые территории Херсонской и Запорожской областей. В первую очередь это военно-полевые госпитали. Всегда востребованы в первую очередь препараты-кровезаменители, системы для капельниц, шприцы, также медицинские операционные инструменты, перевязочный материал, пеленки впитывающие одноразовые и "вкусняшки", перекусы", - рассказала Головко. Марина возит гумпощь на своей "Газели", а если путь лежит по бездорожью - на джипе. В сборе лекарств помогают предприниматели по всей стране и неравнодушные местные жители, которым она передает заявки госпиталей. Активистка оказывает помощь и медикам эвакуационных групп, для них Марина привозит тактическую медицину, например, рюкзаки для оказания первой медицинской помощи при ранении во время выполнения боевой задачи. На данный момент девушка с гуманитарной миссией находится в Запорожской области, куда доставила тактическую медицину, строительные материалы, генераторы, технические средства и маскировочные сети для двух полков.
https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html
запорожская область
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запорожская область, новороссийск
Надежные люди, Запорожская область, Новороссийск
Активистка из Новороссийска возит лекарства в военные госпитали в зоне СВО

Активистка из Новороссийска на машине возит лекарства в госпитали в зоне СВО

© Фото : предоставлено Мариной ГоловкоЧлен ассоциации волонтеров СВО Новороссийска Марина Головко
Член ассоциации волонтеров СВО Новороссийска Марина Головко - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : предоставлено Мариной Головко
Член ассоциации волонтеров СВО Новороссийска Марина Головко
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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Член ассоциации волонтёров СВО Новороссийска Марина Головко рассказала РИА Новости, что уже полтора года самостоятельно доставляет медикаменты в военно-полевые госпитали на передовой в Херсонской и Запорожской областях.
Марина начала возить медикаменты в первые месяцы спецоперации. Впервые ее попросили поехать в один из полевых госпиталей вместе с бывшим военным, так как у нее есть автомобиль высокой проходимости. С тех пор Марина дважды в месяц доставляет лекарства в новые регионы.
© Фото : предоставлено Мариной ГоловкоЧлен ассоциации волонтеров СВО Новороссийска Марина Головко с гуманитарным грузом в зоне спецоперации
Член ассоциации волонтеров СВО Новороссийска Марина Головко с гуманитарным грузом в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : предоставлено Мариной Головко
Член ассоциации волонтеров СВО Новороссийска Марина Головко с гуманитарным грузом в зоне спецоперации
"Сама езжу во фронтовые и прифронтовые территории Херсонской и Запорожской областей. В первую очередь это военно-полевые госпитали. Всегда востребованы в первую очередь препараты-кровезаменители, системы для капельниц, шприцы, также медицинские операционные инструменты, перевязочный материал, пеленки впитывающие одноразовые и "вкусняшки", перекусы", - рассказала Головко.
Марина возит гумпощь на своей "Газели", а если путь лежит по бездорожью - на джипе. В сборе лекарств помогают предприниматели по всей стране и неравнодушные местные жители, которым она передает заявки госпиталей.
Активистка оказывает помощь и медикам эвакуационных групп, для них Марина привозит тактическую медицину, например, рюкзаки для оказания первой медицинской помощи при ранении во время выполнения боевой задачи.
На данный момент девушка с гуманитарной миссией находится в Запорожской области, куда доставила тактическую медицину, строительные материалы, генераторы, технические средства и маскировочные сети для двух полков.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Надежные людиЗапорожская областьНовороссийск
 
 
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