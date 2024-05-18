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Харьковскую область лишили права на выбор будущего, заявил сенатор - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/politika-1946899929.html
Харьковскую область лишили права на выбор будущего, заявил сенатор
Харьковскую область лишили права на выбор будущего, заявил сенатор - РИА Новости, 18.05.2024
Харьковскую область лишили права на выбор будущего, заявил сенатор
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что киевские власти лишили Харьковскую область права самой выбирать свое будущее. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:55
2024-05-18T15:55
в мире
харьковская область
виталий ганчев
владимир путин
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что киевские власти лишили Харьковскую область права самой выбирать свое будущее. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. При этом президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что планов по взятию Харькова у России на сегодня нет, на этом направлении создается санитарная зона безопасности из-за обстрелов ВСУ приграничных территорий, включая Белгород. "Будущее Харьковской области – это счастливые люди, которые должны сами определять свою судьбу и вектор развития. За годы "незалежности" из сознания украинцев западными кураторами по специальным методичкам вытравили, стерли такую здоровую человеческую потребность, как свобода выбора. Все решали за народ, считая его лишь "ресурсом", а не полноценным обществом", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, у жителей Харьковской области должна быть возможность самостоятельно принимать решения и идти тем курсом, которые выберет народ, а "не кто-нибудь из Белого дома".
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, владимир путин
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Харьковскую область лишили права на выбор будущего, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: Киев лишил Харьковскую область права выбирать свое будущее

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что киевские власти лишили Харьковскую область права самой выбирать свое будущее.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. При этом президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что планов по взятию Харькова у России на сегодня нет, на этом направлении создается санитарная зона безопасности из-за обстрелов ВСУ приграничных территорий, включая Белгород.
"Будущее Харьковской области – это счастливые люди, которые должны сами определять свою судьбу и вектор развития. За годы "незалежности" из сознания украинцев западными кураторами по специальным методичкам вытравили, стерли такую здоровую человеческую потребность, как свобода выбора. Все решали за народ, считая его лишь "ресурсом", а не полноценным обществом", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, у жителей Харьковской области должна быть возможность самостоятельно принимать решения и идти тем курсом, которые выберет народ, а "не кто-нибудь из Белого дома".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиталий ГанчевВладимир Путин
 
 
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