https://ria.ru/20240518/politico-1946854302.html

Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе

Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 18.05.2024

Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе

Решение Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило союзников, пишет Politico. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:10

2024-05-18T11:10

2024-05-18T16:56

в мире

россия

франция

нормандия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:50:3550:2046_1920x0_80_0_0_cb82e3a3a9e0883d02b358fa8ab3c5e8.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило союзников, пишет Politico. "В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда организаторы Дня празднования 80-летия высадки в Нормандии объявили о том, что направляют приглашение Москве, несмотря на то, что Россия начала новое наступление на Украину",— говорится в публикации.В статье отмечается, что официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага. Представитель правительства Великобритании заявил, что действия Франции, не только приглашение России в Нормандию, но и прием главы Китая Си Цзиньпина в этом месяце и направление своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, — тревожны.В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никаких приглашений не получала. По его словам, приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют.Высадка в НормандииВ июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь летом 1944-го из-за успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946849713.html

https://ria.ru/20240518/berbok-1946841080.html

россия

франция

нормандия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, нормандия, владимир путин