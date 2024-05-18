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Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 18.05.2024
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11:10 18.05.2024 (обновлено: 16:56 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/politico-1946854302.html
Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе
Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 18.05.2024
Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе
Решение Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило союзников, пишет Politico. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:10
2024-05-18T16:56
в мире
россия
франция
нормандия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило союзников, пишет Politico. "В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда организаторы Дня празднования 80-летия высадки в Нормандии объявили о том, что направляют приглашение Москве, несмотря на то, что Россия начала новое наступление на Украину",— говорится в публикации.В статье отмечается, что официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага. Представитель правительства Великобритании заявил, что действия Франции, не только приглашение России в Нормандию, но и прием главы Китая Си Цзиньпина в этом месяце и направление своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, — тревожны.В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никаких приглашений не получала. По его словам, приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют.Высадка в НормандииВ июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь летом 1944-го из-за успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946849713.html
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в мире, россия, франция, нормандия, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Нормандия, Владимир Путин
Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе

Politico: решение Франции пригласить Россию в Нормандию застало Запад врасплох

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило союзников, пишет Politico.
"В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда организаторы Дня празднования 80-летия высадки в Нормандии объявили о том, что направляют приглашение Москве, несмотря на то, что Россия начала новое наступление на Украину",— говорится в публикации.
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В статье отмечается, что официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

Представитель правительства Великобритании заявил, что действия Франции, не только приглашение России в Нормандию, но и прием главы Китая Си Цзиньпина в этом месяце и направление своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, — тревожны.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никаких приглашений не получала. По его словам, приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют.

Высадка в Нормандии
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.

По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь летом 1944-го из-за успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
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