Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе
Politico: решение Франции пригласить Россию в Нормандию застало Запад врасплох
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило союзников, пишет Politico.
"В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда организаторы Дня празднования 80-летия высадки в Нормандии объявили о том, что направляют приглашение Москве, несмотря на то, что Россия начала новое наступление на Украину",— говорится в публикации.
В статье отмечается, что официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага.
Представитель правительства Великобритании заявил, что действия Франции, не только приглашение России в Нормандию, но и прием главы Китая Си Цзиньпина в этом месяце и направление своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, — тревожны.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никаких приглашений не получала. По его словам, приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют.
Высадка в Нормандии
Представитель правительства Великобритании заявил, что действия Франции, не только приглашение России в Нормандию, но и прием главы Китая Си Цзиньпина в этом месяце и направление своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, — тревожны.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никаких приглашений не получала. По его словам, приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют.
Высадка в Нормандии
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь летом 1944-го из-за успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь летом 1944-го из-за успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.