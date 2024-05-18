Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал вину, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/pokushenie-1946889234.html
Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал вину, сообщили СМИ
Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал вину, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал вину, сообщили СМИ
Пенсионер Юрай Цинтула, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину, сообщил новостной РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:04
2024-05-18T15:04
в мире
украина
словакия
братислава
роберт фицо
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227057_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_46f0d1737987ae91865be25e28fa8a1e.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Пенсионер Юрай Цинтула, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину, сообщил новостной портал RTVS. "Мужчина уже перед судом признался", - пишет портал. В субботу специализированный уголовный суд (СУС) на своем заседании в словацком городе Пезинок (неподалеку от Братиславы) должен принять решение о мере наказания для стрелявшего 15 мая в премьера Фицо 71-летнего пенсионера Цинтулы. Использованное оружие Цинтула хранил на законных основаниях более 30 лет. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
https://ria.ru/20240515/fitso-1946240737.html
https://ria.ru/20240517/vyskazyvaniya-1946721575.html
украина
словакия
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227057_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_ac7a65f639f334f8a54c8d9415c8f653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, братислава, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал вину, сообщили СМИ

RTVS: обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал вину

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Пенсионер Юрай Цинтула, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину, сообщил новостной портал RTVS.
"Мужчина уже перед судом признался", - пишет портал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Либералы открыли сезон охоты
17 мая, 08:00
В субботу специализированный уголовный суд (СУС) на своем заседании в словацком городе Пезинок (неподалеку от Братиславы) должен принять решение о мере наказания для стрелявшего 15 мая в премьера Фицо 71-летнего пенсионера Цинтулы. Использованное оружие Цинтула хранил на законных основаниях более 30 лет.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.
Момент покушения на премьер-министра Словакии
Момент покушения на премьера Словакии Фицо попал на видео
15 мая, 18:39
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Словакии изучают комментарии в соцсетях после покушения на Фицо
17 мая, 16:39
 
В миреУкраинаСловакияБратиславаРоберт ФицоНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала