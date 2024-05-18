https://ria.ru/20240518/pokushenie-1946889234.html

Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал вину, сообщили СМИ

Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал вину, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2024

Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал вину, сообщили СМИ

Пенсионер Юрай Цинтула, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину, сообщил новостной РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T15:04

2024-05-18T15:04

2024-05-18T15:04

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украина

словакия

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нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Пенсионер Юрай Цинтула, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину, сообщил новостной портал RTVS. "Мужчина уже перед судом признался", - пишет портал. В субботу специализированный уголовный суд (СУС) на своем заседании в словацком городе Пезинок (неподалеку от Братиславы) должен принять решение о мере наказания для стрелявшего 15 мая в премьера Фицо 71-летнего пенсионера Цинтулы. Использованное оружие Цинтула хранил на законных основаниях более 30 лет. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

https://ria.ru/20240515/fitso-1946240737.html

https://ria.ru/20240517/vyskazyvaniya-1946721575.html

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в мире, украина, словакия, братислава, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо