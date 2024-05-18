https://ria.ru/20240518/pogoda-1946841473.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 18.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Солнечная погода, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в субботу, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:40
2024-05-18T08:40
2024-05-18T08:40
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погода
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Солнечная погода, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в субботу, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Сегодня столица окажется во власти надвигающегося с севера скандинавского антициклона. В зоне его влияния облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам удержать температурные показатели около 20-градусных отметок. Температура воздуха в столице плюс 19-21 градус, по области плюс 17-22 градуса", - говорится в сообщении. Уточняется, что ветер в регионе будет дуть северо-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Солнечная погода, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в субботу, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Сегодня столица окажется во власти надвигающегося с севера скандинавского антициклона. В зоне его влияния облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам удержать температурные показатели около 20-градусных отметок. Температура воздуха в столице плюс 19-21 градус, по области плюс 17-22 градуса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ветер в регионе будет дуть северо-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.