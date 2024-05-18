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Жителям Урала и Поволжья рассказали о прогнозируемых заморозках - РИА Новости, 18.05.2024
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03:23 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/pogoda-1946826219.html
Жителям Урала и Поволжья рассказали о прогнозируемых заморозках
Жителям Урала и Поволжья рассказали о прогнозируемых заморозках - РИА Новости, 18.05.2024
Жителям Урала и Поволжья рассказали о прогнозируемых заморозках
Холодная погода с европейской территории России постепенно уходит, заморозки еще прогнозируются в регионах Поволжья, на юге Урала и даже в Крыму, в черноземных... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:23
2024-05-18T03:23
общество
россия
поволжье
костромская область
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Холодная погода с европейской территории России постепенно уходит, заморозки еще прогнозируются в регионах Поволжья, на юге Урала и даже в Крыму, в черноземных областях их не будет с середины следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Холодная погода будет уходить с европейской территории постепенно. Только с середины следующей недели в центральных черноземных областях заморозков уже не будет, температура повысится, станет близкой к майской норме", - сказал Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни заморозки до минус 2 градусов прогнозируются заморозки во всех регионах Приволжского федерального округа, в Тверской, Костромской областях, на юге Тюменской и Курганской областей, в Свердловской области - до минус 3 градусов, в Иркутской области – до минус 6 градусов. 18 мая заморозки прогнозируются даже в степных районах Крыма. "Пока еще холодно и на Нижней Волге, в Астраханской области, в Волгоградской области. Тепло постепенно с запада будет приходить на европейскую территорию страны", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240518/pogoda-1946825663.html
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общество, россия, поволжье, костромская область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Поволжье, Костромская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям Урала и Поволжья рассказали о прогнозируемых заморозках

Вильфанд: заморозки прогнозируются в регионах Поволжья, на юге Урала и в Крыму

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Холодная погода с европейской территории России постепенно уходит, заморозки еще прогнозируются в регионах Поволжья, на юге Урала и даже в Крыму, в черноземных областях их не будет с середины следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Холодная погода будет уходить с европейской территории постепенно. Только с середины следующей недели в центральных черноземных областях заморозков уже не будет, температура повысится, станет близкой к майской норме", - сказал Вильфанд.
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По его словам, в ближайшие дни заморозки до минус 2 градусов прогнозируются заморозки во всех регионах Приволжского федерального округа, в Тверской, Костромской областях, на юге Тюменской и Курганской областей, в Свердловской области - до минус 3 градусов, в Иркутской области – до минус 6 градусов. 18 мая заморозки прогнозируются даже в степных районах Крыма.
"Пока еще холодно и на Нижней Волге, в Астраханской области, в Волгоградской области. Тепло постепенно с запада будет приходить на европейскую территорию страны", - добавил синоптик.
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ОбществоРоссияПоволжьеКостромская областьРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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