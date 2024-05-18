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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 18.05.2024
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03:12 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/pogoda-1946825663.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 18.05.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Комфортная майская погода ожидается в Москве на выходных и в течение всей следующей недели, днем в субботу и воскресенье прогнозируется от 18 до 21 градуса, со... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:12
2024-05-18T03:12
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комфортная майская погода ожидается в Москве на выходных и в течение всей следующей недели, днем в субботу и воскресенье прогнозируется от 18 до 21 градуса, со вторника – от 21 до 23, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Погода готовит очень приятный сюрприз. Наступает наконец-то комфортная майско-летняя погода. И это означает, что в течение выходных, всех рабочих дней следующей недели и с большой степенью вероятности и следующих выходных погода будет управляться антициклоном. А раз антициклон, это значит, что с большой степенью уверенности осадков не прогнозируется", - сказал Вильфанд. По его словам, до середины следующей недели в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков, а во второй половине недели - местами небольшой кратковременный дождь. "Температуры дневные достаточно однородные. 18-19 мая, в субботу и воскресенье, от 18 до 21 градусов. Ночью тоже вполне, но пока воздух еще не до конца прогрелся, поэтому все-таки минимальные температуры 5-7 градусов", - сказал синоптик. Он сообщил, что в ночь на понедельник ожидается 6-8 градусов, днем температура будет повышаться до 21-23 градусов. Со вторника ночные температуры будут около 10 градусов, а дневные температуры - 19-24. "Такой температурный фон уже полностью соответствует климатической норме", - добавил метеоролог.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Вильфанд: в Москве на выходных ожидается комфортная майская погода

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОтдых москвичей
Отдых москвичей - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комфортная майская погода ожидается в Москве на выходных и в течение всей следующей недели, днем в субботу и воскресенье прогнозируется от 18 до 21 градуса, со вторника – от 21 до 23, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Погода готовит очень приятный сюрприз. Наступает наконец-то комфортная майско-летняя погода. И это означает, что в течение выходных, всех рабочих дней следующей недели и с большой степенью вероятности и следующих выходных погода будет управляться антициклоном. А раз антициклон, это значит, что с большой степенью уверенности осадков не прогнозируется", - сказал Вильфанд.
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По его словам, до середины следующей недели в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков, а во второй половине недели - местами небольшой кратковременный дождь.
"Температуры дневные достаточно однородные. 18-19 мая, в субботу и воскресенье, от 18 до 21 градусов. Ночью тоже вполне, но пока воздух еще не до конца прогрелся, поэтому все-таки минимальные температуры 5-7 градусов", - сказал синоптик.
Он сообщил, что в ночь на понедельник ожидается 6-8 градусов, днем температура будет повышаться до 21-23 градусов. Со вторника ночные температуры будут около 10 градусов, а дневные температуры - 19-24. "Такой температурный фон уже полностью соответствует климатической норме", - добавил метеоролог.
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