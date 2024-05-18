https://ria.ru/20240518/pogoda-1946825663.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 18.05.2024

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Комфортная майская погода ожидается в Москве на выходных и в течение всей следующей недели, днем в субботу и воскресенье прогнозируется от 18 до 21 градуса, со... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:12

2024-05-18T03:12

2024-05-18T03:12

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комфортная майская погода ожидается в Москве на выходных и в течение всей следующей недели, днем в субботу и воскресенье прогнозируется от 18 до 21 градуса, со вторника – от 21 до 23, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Погода готовит очень приятный сюрприз. Наступает наконец-то комфортная майско-летняя погода. И это означает, что в течение выходных, всех рабочих дней следующей недели и с большой степенью вероятности и следующих выходных погода будет управляться антициклоном. А раз антициклон, это значит, что с большой степенью уверенности осадков не прогнозируется", - сказал Вильфанд. По его словам, до середины следующей недели в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков, а во второй половине недели - местами небольшой кратковременный дождь. "Температуры дневные достаточно однородные. 18-19 мая, в субботу и воскресенье, от 18 до 21 градусов. Ночью тоже вполне, но пока воздух еще не до конца прогрелся, поэтому все-таки минимальные температуры 5-7 градусов", - сказал синоптик. Он сообщил, что в ночь на понедельник ожидается 6-8 градусов, днем температура будет повышаться до 21-23 градусов. Со вторника ночные температуры будут около 10 градусов, а дневные температуры - 19-24. "Такой температурный фон уже полностью соответствует климатической норме", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20240518/kupanie-1946823705.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр