https://ria.ru/20240518/peregovory-1946871949.html

Политолог назвал два условия для переговоров России и Украины

Политолог назвал два условия для переговоров России и Украины - РИА Новости, 18.05.2024

Политолог назвал два условия для переговоров России и Украины

Российская сторона готова к переговорам с властями Украины при соблюдении двух важных условий – военно-политический нейтралитет Киева и гарантии, сказал РИА... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:43

2024-05-18T13:43

2024-05-18T13:43

специальная военная операция на украине

россия

москва

украина

сергей михеев

владимир путин

владимир хохлов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Российская сторона готова к переговорам с властями Украины при соблюдении двух важных условий – военно-политический нейтралитет Киева и гарантии, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Формулы мира на Украине, основанные на хотелках, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать, отметил президент России в ходе пресс-конференции в китайском Харбине. "Путин никогда от переговоров не отказывался, но он говорит простую вещь. Первое. Если будут переговоры, то кто даст гарантии, и кто эти гарантии может дать. А второе, вернее самое главное – это учет интересов России. А интересы России здесь очень простые – нейтралитет (Киева - ред.). Что касается Украины – это государство-самоубийца, потому что я хорошо знаю всю историю этих отношений. Все, что мы от них хотели – это военно-политический нейтралитет. И больше ничего. А дальше делайте что хотите, хоть на голове стойте. Это было так просто выполнить и развиваться в этих простых условиях – но они на это не пошли. Это является главным условием, потому что в противном случае угроза будет только нарастать и угроза только отодвинута", - сказал Михеев. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, сергей михеев, владимир путин, владимир хохлов, в мире