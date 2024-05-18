https://ria.ru/20240518/peregovory-1946840902.html

В США рассказали, что заставит Украину быть реалистичной в переговорах

В США рассказали, что заставит Украину быть реалистичной в переговорах - РИА Новости, 18.05.2024

В США рассказали, что заставит Украину быть реалистичной в переговорах

Продвижение российских вооруженных сил может вынудить Украину придерживаться более реалистичной позиции в вопросе переговоров с Россией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:35

2024-05-18T08:35

2024-05-18T08:51

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украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Продвижение российских вооруженных сил может вынудить Украину придерживаться более реалистичной позиции в вопросе переговоров с Россией, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Можно ли оказать военное давление на Украину, чтобы заставить ее придерживаться более реалистичного подхода к переговорам? Возможно. Приведет ли наступление в Харькове к такого рода переменам? Возможно", - сказал Риттер. Он подчеркнул, что сам вопрос возможности проведения переговоров - вопрос политический, поэтому окончательное решение по нему должна принимать Россия, но она от этого никогда не отказывалась, лишь требовала от Украины занять "реалистичную" позицию в этом вопросе, а не рассказывать "байки", которые Зеленский пытается "продать" Западу". По его словам, действия в Харьковской области - часть общего подхода ВС РФ по истощению и "изматыванию" вооруженных сил Украины до такой степени, чтобы они просто не смогли больше сопротивляться. Риттер пояснил, что действия России на Харьковском направлении уже заставили украинцев перебросить свои силы из Донецка, Луганска, Запорожья для удержания Харькова, что еще больше изматывает и ослабляет ВСУ. "Если Россия сможет выдержать такого рода изнурительные наступательные операции в Харькове, на Донбассе и в Запорожье, мы увидим, что у украинских вооруженных сил не будет иного выбора, кроме как потерпеть крах. У них просто не останется выбора, сопротивляться они не смогут. Как только ВСУ потерпят крах, как только мы увидим стремительное отступление, возможно, именно это необходимо для того, чтобы заставить Украину, наконец, реалистично отнестись к возможностям прекращения этого конфликта путем переговоров", - заключил Риттер. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, харьков, скотт риттер, вооруженные силы украины, в мире