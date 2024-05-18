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США и Иран провели переговоры о снижении рисков эскалации, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
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01:52 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/peregovory-1946821496.html
США и Иран провели переговоры о снижении рисков эскалации, пишут СМИ
США и Иран провели переговоры о снижении рисков эскалации, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
США и Иран провели переговоры о снижении рисков эскалации, пишут СМИ
Представители США и Ирана провели в Омане непрямые переговоры о снижении рисков новой эскалации на Ближнем Востоке, сообщило издание Axios. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T01:52
2024-05-18T01:52
в мире
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оман
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Представители США и Ирана провели в Омане непрямые переговоры о снижении рисков новой эскалации на Ближнем Востоке, сообщило издание Axios. С американской стороны в контактах участвовали координатор администрации США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и Абрам Пэйли, который исполняет обязанности спецпосланника по Ирану. "Два высокопоставленных представителя администрации (президента США Джо) Байдена провели на этой неделе в Омане непрямые переговоры с иранскими чиновниками о том, как избежать эскалации региональных атак", - говорится в публикации со ссылкой на два информированных источника. По данным Axios, это первая такая встреча американских и иранских представителей с января. Фоном для ее проведения стали апрельские события, когда иранцы в ответ на бомбежку своего консульства в Сирии выпустили по Израилю порядка 350 ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. По заявлению израильтян, 99% воздушных целей были перехвачены при содействии США, Великобритании, Франции, Иордании и, по некоторым данным, Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20240517/izrail-1946693321.html
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в мире, сша, иран, оман, бретт макгерк
В мире, США, Иран, Оман, Бретт Макгерк
США и Иран провели переговоры о снижении рисков эскалации, пишут СМИ

Axios: США и Иран провели в Омане переговоры о снижении рисков новой эскалации

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Представители США и Ирана провели в Омане непрямые переговоры о снижении рисков новой эскалации на Ближнем Востоке, сообщило издание Axios.
С американской стороны в контактах участвовали координатор администрации США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и Абрам Пэйли, который исполняет обязанности спецпосланника по Ирану.
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"Два высокопоставленных представителя администрации (президента США Джо) Байдена провели на этой неделе в Омане непрямые переговоры с иранскими чиновниками о том, как избежать эскалации региональных атак", - говорится в публикации со ссылкой на два информированных источника.
По данным Axios, это первая такая встреча американских и иранских представителей с января.
Фоном для ее проведения стали апрельские события, когда иранцы в ответ на бомбежку своего консульства в Сирии выпустили по Израилю порядка 350 ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. По заявлению израильтян, 99% воздушных целей были перехвачены при содействии США, Великобритании, Франции, Иордании и, по некоторым данным, Саудовской Аравии.
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