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В Омской области затопило дорогу к одному из сел - РИА Новости, 18.05.2024
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07:27 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/pavodok-1946836450.html
В Омской области затопило дорогу к одному из сел
В Омской области затопило дорогу к одному из сел - РИА Новости, 18.05.2024
В Омской области затопило дорогу к одному из сел
Дорогу к деревне Большая Тебендя Усть-Ишимского района Омской области затопило, и теперь добраться до населенного пункта можно только на лодке, рассказал... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:27
2024-05-18T07:27
происшествия
иртыш (река)
омская область
ишим (река)
виталий хоценко
наводнения в россии — 2024
россия
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ОМСК, 18 мая - РИА Новости. Дорогу к деревне Большая Тебендя Усть-Ишимского района Омской области затопило, и теперь добраться до населенного пункта можно только на лодке, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим поднялся на 2 см и составляет 946 см, в районе села Орехово уровень реки Ишим продолжает падать и сейчас составляет 1563 см. В Тевризе вырос на 2 см и уровень реки Иртыш и теперь он составляет 1105 см. "Получаю много сообщений от жителей деревни Большая Тебендя Усть-Ишимского района. Дорогу в населенный пункт перемыло, и добраться можно только на лодке. Направил в деревню своего заместителя Алексея Сергеевича Ромахина, поставил задачу доставить людям питьевую воду, продовольствие и медикаменты", - написал губернатор. На территории всей Омской области сегодня ввели режим ЧС из-за паводка. В трех северных районах региона разбились реки Ишим и Иртыш. Затоплены оказались свыше 500 домов и 800 домовладений. Из затопленных районоа были эвакуированы свыше 2000 жителей. На месте работают спасатели и сотрудники полиции. Пострадавшим от паводка начали выплачивать компенсации. Оказывается помощь оставшимся животным.
https://ria.ru/20240518/pavodok-1946829349.html
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происшествия, иртыш (река), омская область, ишим (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Иртыш (река), Омская область, Ишим (река), Виталий Хоценко, Наводнения в России — 2024, Россия
В Омской области затопило дорогу к одному из сел

Губернатор Хоценко: дорогу к деревне Большая Тебендя в Омской области затопило

© Сергей ШабуровПаводок
Паводок
© Сергей Шабуров
Паводок. Архивное фото
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ОМСК, 18 мая - РИА Новости. Дорогу к деревне Большая Тебендя Усть-Ишимского района Омской области затопило, и теперь добраться до населенного пункта можно только на лодке, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим поднялся на 2 см и составляет 946 см, в районе села Орехово уровень реки Ишим продолжает падать и сейчас составляет 1563 см. В Тевризе вырос на 2 см и уровень реки Иртыш и теперь он составляет 1105 см.
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"Получаю много сообщений от жителей деревни Большая Тебендя Усть-Ишимского района. Дорогу в населенный пункт перемыло, и добраться можно только на лодке. Направил в деревню своего заместителя Алексея Сергеевича Ромахина, поставил задачу доставить людям питьевую воду, продовольствие и медикаменты", - написал губернатор.
На территории всей Омской области сегодня ввели режим ЧС из-за паводка. В трех северных районах региона разбились реки Ишим и Иртыш. Затоплены оказались свыше 500 домов и 800 домовладений. Из затопленных районоа были эвакуированы свыше 2000 жителей. На месте работают спасатели и сотрудники полиции. Пострадавшим от паводка начали выплачивать компенсации. Оказывается помощь оставшимся животным.
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ПроисшествияИртыш (река)Омская областьИшим (река)Виталий ХоценкоНаводнения в России — 2024Россия
 
 
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