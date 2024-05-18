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В Якутии затопило девять сел из-за паводка - РИА Новости, 18.05.2024
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16:59 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/pavodki-1946907551.html
В Якутии затопило девять сел из-за паводка
В Якутии затопило девять сел из-за паводка - РИА Новости, 18.05.2024
В Якутии затопило девять сел из-за паводка
Вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет, сообщает... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T16:59
2024-05-18T16:59
происшествия
якутск
олекминский район
намский улус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. Ранее региональный главк МЧС сообщал о том, что следом за селами Олекминского района паводок на реке Лена затопил семь сёл Намского района Якутии, в субботу на помощь населению отправились спасатели и аэромобильная группировка ведомства. "Из-за прохождения волны паводка на реке Лене в Намском улусе уровни воды повышаются в сёлах Маймага, Тумул и Столбы. В остальных населённых пунктах идет снижение уровней. Вода зашла в девять сёл: Сыгыннах, Второй Хомустах, Намцы, Бютэй-Юрдэ, Партизан, Крест-Кытыл, Графский Берег, Кысыл Деревня, Маймага", - рассказали в оперштабе. По информации единой диспетчерской службы, затоплено в Намском районе более 170 дворов. Ограничено движение на участке дороги "Нам". Люди, проживающие в зоне затопления, отселены. Отогнан скот. Работают пункты временного размещения. На местах дежурят спасатели Службы спасения Якутии и главного управления МЧС России. Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Дмитрий Лепчиков заявил о том, что заторных явлений на реке Лена не наблюдается. В район направлены дополнительные группировки сил и техники. По данным муниципальных властей, в городе Якутске и в пригородных населенных пунктах вода идет на убыль. "На 20.00 часов (14.00 мск) уровень воды составлял: город Якутск – 650 сантиметров при критическом уровне 827 сантиметров; село Табага – 869 сантиметров при критическом уровне 970 сантиметров; Тулагино-Кильдямский наслег – 1080 сантиметров при критическом уровне 1207 сантиметров; микрорайон Кангалассы – 968 сантиметров при критическом уровне 1000 сантиметров", - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. Намский район находится в 84 километрах от города Якутска.
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
https://ria.ru/20240515/pavodok-1946123983.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
якутск
олекминский район
намский улус
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, олекминский район, намский улус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Олекминский район, Намский улус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Республика Саха (Якутия)
В Якутии затопило девять сел из-за паводка

Паводок на реке Лена затопил девять сел Намского района Якутии

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкПодтопленные березы
Подтопленные березы - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Подтопленные березы . Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале.
Ранее региональный главк МЧС сообщал о том, что следом за селами Олекминского района паводок на реке Лена затопил семь сёл Намского района Якутии, в субботу на помощь населению отправились спасатели и аэромобильная группировка ведомства.
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"Из-за прохождения волны паводка на реке Лене в Намском улусе уровни воды повышаются в сёлах Маймага, Тумул и Столбы. В остальных населённых пунктах идет снижение уровней. Вода зашла в девять сёл: Сыгыннах, Второй Хомустах, Намцы, Бютэй-Юрдэ, Партизан, Крест-Кытыл, Графский Берег, Кысыл Деревня, Маймага", - рассказали в оперштабе.
По информации единой диспетчерской службы, затоплено в Намском районе более 170 дворов. Ограничено движение на участке дороги "Нам". Люди, проживающие в зоне затопления, отселены. Отогнан скот. Работают пункты временного размещения. На местах дежурят спасатели Службы спасения Якутии и главного управления МЧС России.
Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Дмитрий Лепчиков заявил о том, что заторных явлений на реке Лена не наблюдается. В район направлены дополнительные группировки сил и техники.
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По данным муниципальных властей, в городе Якутске и в пригородных населенных пунктах вода идет на убыль.
"На 20.00 часов (14.00 мск) уровень воды составлял: город Якутск – 650 сантиметров при критическом уровне 827 сантиметров; село Табага – 869 сантиметров при критическом уровне 970 сантиметров; Тулагино-Кильдямский наслег – 1080 сантиметров при критическом уровне 1207 сантиметров; микрорайон Кангалассы – 968 сантиметров при критическом уровне 1000 сантиметров", - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Намский район находится в 84 километрах от города Якутска.
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ПроисшествияЯкутскОлекминский районНамский улусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Республика Саха (Якутия)
 
 
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