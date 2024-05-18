В Якутии затопило девять сел из-за паводка
Паводок на реке Лена затопил девять сел Намского района Якутии
Подтопленные березы . Архивное фото
ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале.
Ранее региональный главк МЧС сообщал о том, что следом за селами Олекминского района паводок на реке Лена затопил семь сёл Намского района Якутии, в субботу на помощь населению отправились спасатели и аэромобильная группировка ведомства.
"Из-за прохождения волны паводка на реке Лене в Намском улусе уровни воды повышаются в сёлах Маймага, Тумул и Столбы. В остальных населённых пунктах идет снижение уровней. Вода зашла в девять сёл: Сыгыннах, Второй Хомустах, Намцы, Бютэй-Юрдэ, Партизан, Крест-Кытыл, Графский Берег, Кысыл Деревня, Маймага", - рассказали в оперштабе.
По информации единой диспетчерской службы, затоплено в Намском районе более 170 дворов. Ограничено движение на участке дороги "Нам". Люди, проживающие в зоне затопления, отселены. Отогнан скот. Работают пункты временного размещения. На местах дежурят спасатели Службы спасения Якутии и главного управления МЧС России.
Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Дмитрий Лепчиков заявил о том, что заторных явлений на реке Лена не наблюдается. В район направлены дополнительные группировки сил и техники.
По данным муниципальных властей, в городе Якутске и в пригородных населенных пунктах вода идет на убыль.
"На 20.00 часов (14.00 мск) уровень воды составлял: город Якутск – 650 сантиметров при критическом уровне 827 сантиметров; село Табага – 869 сантиметров при критическом уровне 970 сантиметров; Тулагино-Кильдямский наслег – 1080 сантиметров при критическом уровне 1207 сантиметров; микрорайон Кангалассы – 968 сантиметров при критическом уровне 1000 сантиметров", - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Намский район находится в 84 километрах от города Якутска.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17