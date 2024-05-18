https://ria.ru/20240518/pavodki-1946907551.html

В Якутии затопило девять сел из-за паводка

В Якутии затопило девять сел из-за паводка - РИА Новости, 18.05.2024

В Якутии затопило девять сел из-за паводка

Вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет, сообщает... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:59

2024-05-18T16:59

2024-05-18T16:59

происшествия

якутск

олекминский район

намский улус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. Ранее региональный главк МЧС сообщал о том, что следом за селами Олекминского района паводок на реке Лена затопил семь сёл Намского района Якутии, в субботу на помощь населению отправились спасатели и аэромобильная группировка ведомства. "Из-за прохождения волны паводка на реке Лене в Намском улусе уровни воды повышаются в сёлах Маймага, Тумул и Столбы. В остальных населённых пунктах идет снижение уровней. Вода зашла в девять сёл: Сыгыннах, Второй Хомустах, Намцы, Бютэй-Юрдэ, Партизан, Крест-Кытыл, Графский Берег, Кысыл Деревня, Маймага", - рассказали в оперштабе. По информации единой диспетчерской службы, затоплено в Намском районе более 170 дворов. Ограничено движение на участке дороги "Нам". Люди, проживающие в зоне затопления, отселены. Отогнан скот. Работают пункты временного размещения. На местах дежурят спасатели Службы спасения Якутии и главного управления МЧС России. Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Дмитрий Лепчиков заявил о том, что заторных явлений на реке Лена не наблюдается. В район направлены дополнительные группировки сил и техники. По данным муниципальных властей, в городе Якутске и в пригородных населенных пунктах вода идет на убыль. "На 20.00 часов (14.00 мск) уровень воды составлял: город Якутск – 650 сантиметров при критическом уровне 827 сантиметров; село Табага – 869 сантиметров при критическом уровне 970 сантиметров; Тулагино-Кильдямский наслег – 1080 сантиметров при критическом уровне 1207 сантиметров; микрорайон Кангалассы – 968 сантиметров при критическом уровне 1000 сантиметров", - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. Намский район находится в 84 километрах от города Якутска.

https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html

https://ria.ru/20240515/pavodok-1946123983.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

якутск

олекминский район

намский улус

республика саха (якутия)

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происшествия, якутск, олекминский район, намский улус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия)