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В Курганской области снизилось число затопленных домов
В Курганской области снизилось число затопленных домов - РИА Новости, 18.05.2024
В Курганской области снизилось число затопленных домов
Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 18 мая снизилось до 164, остаются подтопленными более 5,54 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:58
2024-05-18T08:58
2024-05-18T08:58
происшествия
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 18 мая снизилось до 164, остаются подтопленными более 5,54 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Как сообщалось, на 17 мая оставались подтопленными в 4 муниципальных образованиях, в 4 населенных пунктах 224 жилых и 5542 дачных дома, 4 низководных моста и 18 участков автодорог. "По состоянию на 18 мая, остаются подтопленными в 4 муниципальных образованиях, в 4 населенных пунктах 164 жилых и 5542 дачных дома, 4 низководных моста и 12 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в 1 муниципальном образовании (Курган) 60 жилых домов, 21 приусадебный участок, 6 участков автомобильных дорог, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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происшествия, курганская область, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области снизилось число затопленных домов
Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 164