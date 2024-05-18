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При обстреле Израилем города Дженин на Западном берегу погиб один человек
При обстреле Израилем города Дженин на Западном берегу погиб один человек - РИА Новости, 18.05.2024
При обстреле Израилем города Дженин на Западном берегу погиб один человек
Один человек погиб, восемь пострадали в результате израильского обстрела города Дженин на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T00:30
2024-05-18T00:30
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в результате израильского обстрела города Дженин на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега."В результате обстрела Дженина оккупантами есть один погибший, пятеро получивших осколочные ранения... доставлены в правительственную больницу Дженина, также трое раненых... доставлены в больницу Ибн Сины", - говорится в сообщении в Telegram-канале палестинского минздрава.Минздрав отметил, что состояние пострадавших оценивается как стабильное.Как сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса", больница Ибн Сины заявила о прибытии четырех пострадавших, получивших осколочные ранения, в их числе есть девочка.
https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html
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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При обстреле Израилем города Дженин на Западном берегу погиб один человек
Минздрав Палестины: при обстреле Израилем города Дженин погиб один человек
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в результате израильского обстрела города Дженин на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега.
"В результате обстрела Дженина оккупантами есть один погибший, пятеро получивших осколочные ранения... доставлены в правительственную больницу Дженина, также трое раненых... доставлены в больницу Ибн Сины", - говорится в сообщении в Telegram-канале палестинского минздрава.
Минздрав отметил, что состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Как сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса", больница Ибн Сины заявила о прибытии четырех пострадавших, получивших осколочные ранения, в их числе есть девочка.