https://ria.ru/20240518/orkestr-1946906581.html

Молодежный оркестр выступил в Харбине на фестивале "Сделано в России"

Молодежный оркестр выступил в Харбине на фестивале "Сделано в России" - РИА Новости, 18.05.2024

Молодежный оркестр выступил в Харбине на фестивале "Сделано в России"

Концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся 18 мая в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине в КНР, сообщает... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:56

2024-05-18T16:56

2024-05-18T16:56

россия

харбин

абрау-дюрсо

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся 18 мая в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине в КНР, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В перекрестный Год культуры России и Китая оркестр впервые представил харбинским зрителям шедевры русских композиторов. Концерт организован Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке министерства культуры России", - говорится в сообщении.На одной сцене под управлением дирижера, лауреата всероссийских конкурсов Алексея Рубина сыграли лауреаты первого (1958) и прошедшего в 2023 году международного конкурса имени П.И. Чайковского из России и Китая.Солистами выступили выдающиеся музыканты Сергей Давыдченко (фортепиано; лауреат Первой премии и золотой медали XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2023) и Елена Таросян (скрипка; лауреат третьей премии конкурса Чайковского (2023).К российскому оркестру также в качестве солиста присоединился один из ведущих пианистов мирового уровня Лю Шикунь, лауреат самого первого конкурса им. П.И. Чайковского 1958 года.Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые представил в Харбине насыщенную музыкальную программу, включающую фрагменты произведений П.И. Чайковского ("Вальс цветов", "Русский танец", апофеоз из балета "Лебединое озеро" и концерт № 1 для фортепиано с оркестром, III часть), И.Ф. Стравинского("Гимн" из балета "Жар-птица"), С.С. Прокофьева ("Танец рыцарей", марш из оперы "Любовь к трем апельсинам"), Н.А. Римского-Корсакова ("Испанское каприччио") и Д.Д. Шостаковича (Праздничная увертюра).В исполнении оркестра также прозвучала "Ода желтой реке" китайского композитора Сянь Синхая."Наши фестивали-ярмарки "Сделано в России" помогают китайским жителям получше узнать, что Россия из себя представляет. Как она звучит, чем живет, что ценит. Творческие вечера стали визитной карточкой наших фестивалей в Китае, они помогают сближению наших народов на более глубинном уровне", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Перед концертом гостей встретил женский этнический коллектив из Башкирии "Hazina". Исполнительницы выбрали для выступления редко звучащие национальные мелодии и песни, издревле исполняемые только женщинами на башкирских инструментах - курай, кубыз, думбыра, кыл-кубыз и кыл-кубыз прима, а также продемонстрировали искусство народного пения.Фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площадке VIII российско-китайского ЭКСПО.Официальный партнер фестиваля-ярмарки – "Абрау-Дюрсо". Ярмарка "Сделано в России" также открыта на центральной пешеходной улице Харбина с 16 по 26 мая. Местные жители и бизнес-сообщество могут познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.

https://ria.ru/20240518/eksport-1946864689.html

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россия, харбин, абрау-дюрсо, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика