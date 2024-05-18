https://ria.ru/20240518/opasnost-1946937029.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 18.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T21:26

2024-05-18T21:26

2024-05-18T21:31

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков объявил о ракетной опасности в 21.12 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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