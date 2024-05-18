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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:26
2024-05-18T21:26
2024-05-18T21:31
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков объявил о ракетной опасности в 21.12 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности