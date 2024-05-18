https://ria.ru/20240518/opasnost-1946865727.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 26 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:47
2024-05-18T12:47
2024-05-18T12:54
белгород
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специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 26 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор объявлял об опасности в 12.18 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности