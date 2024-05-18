https://ria.ru/20240518/opasnost-1946865727.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 18.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 26 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:47

2024-05-18T12:47

2024-05-18T12:54

белгород

белгородский район

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вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 26 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор объявлял об опасности в 12.18 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

белгород

белгородский район

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