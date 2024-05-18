https://ria.ru/20240518/opasnost-1946840269.html

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:29

2024-05-18T08:29

2024-05-18T08:31

специальная военная операция на украине

белгород

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белгородский район

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 8.15 мск, в Шебекино и Шебекинском городском округе - в 8.16 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности... РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

белгород

шебекино

белгородский район

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