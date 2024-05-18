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В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:29
2024-05-18T08:29
2024-05-18T08:31
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 8.15 мск, в Шебекино и Шебекинском городском округе - в 8.16 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности... РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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белгород, шебекино, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность