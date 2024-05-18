https://ria.ru/20240518/opasnost-1946839294.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:20

2024-05-18T08:20

2024-05-18T08:23

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам... РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

шебекино

белгородский район

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белгород, шебекино, белгородский район, безопасность