https://ria.ru/20240518/opasnost-1946834407.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:58
2024-05-18T06:58
2024-05-18T07:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Сигнал ракетной опасности был объявлен в 6.43 мск."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
МЧС: в Белгородской области отменили ракетную опасность